被指提供舊黨員名冊…國民黨：提供最新名冊 絕非4年前版本

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉進行中，不過有黨主席候選人指稱國民黨中央，提供的黨員名冊光碟資訊與四年前相同。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉進行中，不過有黨主席候選人指稱國民黨中央，提供的黨員名冊光碟資訊與四年前相同。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席候選人張亞中指黨中央提供之黨員名冊與四年前相同，國民黨今日嚴正表示，四年前具選舉權之黨員人數為37萬餘人，今年截至9月10日，選舉人數則為33萬餘人，不但總人數不同、檔案數不同，黨員名冊內容亦為本月更新的最新資料，絕非所指稱之舊資訊。黨中央籲請所有候選同志停止無助團結的對內攻訐，應多闡述政見理念，爭取黨員支持才是正道。

國民黨表示，經查民國110年黨主席暨黨代表選舉選舉人數共計37萬711人，因112年進行黨籍總檢，人數至今年略有減少，迄9月10日黨費繳納截止日，選舉人數為33萬1410人，總人數不同，何來與四年前相同之說？另外，因為2024年黃復興黨部與縣市黨部合併，提供之黨員名冊光碟中之檔案數量，亦由四年前92個檔案減為今年的50個檔案。

國民黨強調，不僅具投票權的總人數不同、檔案數不同，黨員資訊亦有所更新，與四年前絕非同一版本。黨中央辦理選務工作一定秉持公平、公正、公開原則，期盼參選同志多加闡述政見理念，停止無謂的對內攻擊，藉由此次選舉過程展現本黨新貌。

