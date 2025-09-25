盧秀燕2028穩披藍袍戰總統？ 郝龍斌：不能抹煞他人參選意願

國民黨主席選舉進行中，台中市長盧秀燕被認為是檯面上角逐2028總統大選，目前最有討論度的人選。黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌今午接受專訪，他說現在來看盧是國民黨最強的總統候選人，可是過去常有很強的總統候選人，別人也有參選的意願，不能直接抹煞別人的參選意願，是否由盧代表參選，「這還不一定」。

郝龍斌今午接受專訪，談如何爭取年輕人支持。他說，年輕人沒有必要了解國民黨，是國民黨有需要了解年輕人，民進黨大罷免大失敗，民眾並沒有更喜歡國民黨。國民黨立委牛煦庭、徐巧芯也包括羅智強，都被年輕人接受跟喜歡，網路上跟年輕人接觸很多，是否應該讓這些年輕立委走入校園，爭取年輕人，在校園裡找到優秀的年輕人加入國民黨，擴展在年輕人間的影響力。

談及藍白合議題，郝龍斌表示，2024當時互信不夠，操作過程不夠細膩，這跟執行力有關，他相信國民黨主席、民眾黨主席一定都有誠意促成藍白合，問題是有各自立場，他認為要「求同存異」，政治是妥協的藝術，要有退讓、合作甚至諒解，雙方透過小的合作建立互信，互相釋放善意，慢慢堆疊起來。建立互信以後，才能順利在2026年藍白合。

關於新北市、宜蘭縣、嘉義市等縣市首長，民眾黨最有意願參選，郝龍斌表示，民眾黨主席黃國昌講「如果沒有把握贏，不一定要選新北市；如果民調輸了，絕對尊重民調結果」，這就是民眾黨的善意，問題是如果最後以民調決定，什麼樣的民調是大家覺得公平的。他認為，應該是兩黨先成立「共同提名委員會」，先商量好到底用什麼方式，現在看起來最可能的就是民調，共同商量要用哪幾家民調公司，民調都會有誤差，譬如如果共同決定用3家，不是3家除3，如果誤差範圍大的要不要排除，如果是用5家，頭尾各取掉一家，中間3家平均，細部東西要談好。

郝龍斌表示，大家談好的提名機制，談好的民調方式，只要誰贏就提名誰，不管是哪個政黨。2024就是失敗的經驗，提名機制出了差錯，2026要培養基本互信，2026選舉如果誰民調高，誰就出線，兩黨一起支持，共同打贏2026的選戰，把國民黨跟民眾黨席次極大化，才有2028。

郝龍斌說，如果2026成功，2028只有一個原則，「贏最重要」，一定要下架民進黨。他對於國民黨的候選人有信心。在那個節骨眼上，大家有一個都能接受的機制就照機制走。從現在來看，台中市長盧秀燕是國民黨最強的總統候選人，毋庸置疑，可是過去也常常有一個很強的總統候選人，別人也有參選的意願，不能直接抹煞別人的參選意願。國民黨內部將來除非只有一位總統候選人，那可以用徵召，要不然國民黨內部也要有個民主機制，來解決總統候選人提名的問題。

主持人問到，盧秀燕是討論度最高的，可能是眾望所歸的，但未來是否由她代表國民黨還不見得？郝龍斌說，「這還不一定」，他一直在強調他要當造王者、造后者，他不會參選總統，因此他才會比較讓大家信任，公正進行。

詢及跟台北市前市長柯文哲的恩怨是否翻篇，郝龍斌表示，他跟柯之間都是小恩小怨，相信都能放下，為了未來國民黨跟民眾黨合作。

談及兩岸交流、九二共識，郝龍斌表示，國民黨是主張「親美，和中，友日」，和中就是要對話、交流，不舔共；應該講「九二共識，一中各表」，對岸不僅不願意，且當初模糊、口頭表述，對岸讓九二共識被汙名化，指九二共識等於一國兩制。對話很重要，過去的通關密語就是「九二共識，一中各表」，如果大陸可以接受，就要勇敢的不要怕台灣內部貼標籤的，勇敢溝通。「大陸要尊重中華民國存在的事實」，他以台北市長身分進行雙城論壇時，照樣跟對岸對口包括國台辦主任，要對岸尊重中華民國，這就是不舔共。

郝龍斌喊話對岸，「你不接受中華民國存在事實，那就沒有得談」，當然可以換，如果有任何一個內部共識可作為交流的基本共識的話，那也可以，可是目前他看起來還是「九二共識，一中各表」，軍機繞台，環台軍演，這也不是善意，「在這情況下，你要我跟你交流，我也不願跟你交流，善意要堆疊。」