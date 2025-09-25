要世代共好 郝龍斌：我最給年輕人機會 2018提名青年選議員全上

國民黨主席選舉進行中，候選人郝龍斌今日接受專訪表示，講世代交替不合理，要說世代共好，交替是犧牲另一個世代，那叫世代對立，選黨主席不是要比年齡。他一向最給年輕人機會，2018年他在台北市、高雄市、台中市、南投縣等，共提十幾位年輕的議員候選人，全部當選。

郝龍斌今午接受專訪。首先談及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，他說，9月21日下午，內政部根據台大模擬的系統，警戒範圍擴大7倍，原來只要撤離245戶，突然增加到1800多戶，既然中央已有預警，就要確認花蓮縣政府有沒有足夠能力，縣政府的防災系統能力跟中央比是差很遠的。他當過紅十字會秘書長，重要任務是防災救災，有地方的紅十字會的救災設備跟力量都比地方縣政府多，內政部應該成立緊急應變中心，甚至配合公益團體包括紅十字會，跟花蓮縣府成立協調中心。

郝龍斌表示，以台北市為例，強制撤離時都有一組社會局的人去說服撤離，不願撤離但真正有危險時，要強制撤離。地方政府的能量不夠，中央政府沒有給予協助，等到發生悲劇時，再互推責任甚至質疑地方政府，這很不應該。他也轟民進黨立委王定宇在內部群組指要用「殺傷力消息」反擊花蓮縣府，他直言「遺憾」，民進黨不把權力放在救災上，網軍不討論怎麼樣救災，反而是攻擊花蓮，這時中央跟地方 必須要放下彼此之間的爭議，全心全意搶救災民。當初在撤離時，民進黨動員的能量如果有大罷免的一半，可能今天也不會發生這件事情。

談及國民黨主席選舉中「世代交替」成議題之一，現年73歲的郝龍斌說，講世代交替不合理，要說世代合作、世代共好，講世代交替是暗示年輕人來當黨主席，但今天選黨主席不是要比年齡，年齡不是問題，巴西總統魯拉79歲，美國總統川普79歲，問題是觀念，能不能接地氣或能不能讓選民接受，「我覺得我非常接地氣且非常適合」。

郝龍斌說，他知道候選人鄭麗文捍衛國民黨是口才便捷，候選人羅智強對抗民進黨，候選人張亞中論述佳，都是戰將，但選黨主席不是要在立法院跟民進黨針鋒相對，不是在電視捍衛，不是只有論述，而是要把全部戰將等團結起來，力量發揮到極大，需要的是領導力、執行力。他當初積極支持台中市長盧秀燕選主席，總統候選人跟黨主席同一人將來運作不會有扞格，但盧想做好市長工作，穩住中彰投也是重要戰略，他才決定選黨主席，他不選總統也無個人私心，這個黨主席要能團結大家並得到信任。

郝龍斌補充，不是世代交替而是世代共好，講世代交替是犧牲掉另一個世代，那叫世代對立。世代共好要團結所有人，團結中生代、年輕人，他都是最給年輕人機會，他在第一任台北市長時，他提了30幾歲到40出頭的政務官超過3分之1，經過一段時間歷練，現在都頭角崢嶸，例如葉慶元、盛治仁、李永萍等。

郝龍斌說，他2018年時，在台北市、高雄市、台中市、南投縣等，總共提了十幾位年輕的議員候選人，結果全部當選，有些甚至是在提名過程中被刷掉的，他後來透過跟地方提名委員會的商量，讓他們報准參選也當選，最明顯例子是現任南投市長張嘉哲，他是在路上看到張，了解地方狀況，談過後發現張想選議員，他就積極支持，結果當選，現在已是南投市長，等於是南投地方上很重要的政治人物。 他相信他有識人之明，未來要給年輕人機會不是只有讓其參選且要培養，黨內幕僚若有興趣從政，讓其接受政治磨練，新媒體工作就是給年輕人機會的一例，藍營有15縣市執政，透過黨跟縣市政府間的協商，安排到縣市政府做行政工作，有計畫的培養。