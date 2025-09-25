羅智強到台南爭取支持 直指黨缺點就是「沒與人民站一起」

參選國民黨主席的羅智強今天到台南參加黨員座談會爭取支持。他上台演講時強調，國民黨的缺點就是不夠硬、不接地氣、沒與人民站在一起，慢慢失去信心，對不起支持者。他如果當選當主席、一定硬起來，有信心與人民站在一起。

羅智強說，國民黨優點是有治國能力、表現優秀、心胸寬大，希望未來黨主席要能接地氣、苦民所苦。要有勇氣與支持者對話，現在最重要的工作，就是改變台灣人民對國民黨的看法。

台南市議員蔡育輝等國民黨人今天動用400支持者在新營區黨部舉辦座談會，羅智強與無黨籍立委高金素梅到場演講交流。因基層擔心黨內競爭主席、不團結甚至互鬥，讓人民又對國民黨失去信心

羅智強表示，他出身花蓮工人家庭，花蓮是天災較多的地方，父親每逢颱風等災害時，就要跟著工班出勤投入救災工作，近日花蓮又遭逢重大災害，看見全國各地愛心湧入花蓮，就好像看見當年父親要去救災的背影。

他說，未來的黨主席要能引導國民黨苦民所苦，到台灣人民要需要，或是有苦難的地方去，當人民的後盾，黨主席責無旁貸。