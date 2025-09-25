郝龍斌誓言打破宮廷政治：我要打造國民黨版1999

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌。記者杜建重／攝影
國民黨主席選舉進行中，候選人郝龍斌今在臉書發表黨內青年政見，他說他要青壯共榮，打破宮廷文化，他會當青年參政最強大的「搭台者」、黨內人才最認真的「培訓者」，打造人才流通機制。他指，青年就是國民黨的公共財，廣納基層意見打破小圈圈，設立國民黨版的1999。

郝龍斌說，他參選中國國民黨主席，最重要的政見之一就是「青壯共榮、打破宮廷文化」。長久以來，國民黨常被說沒有年輕人，經過多年努力，現在看到許多年輕立委進入立法院，本屆立委的平均年齡是藍綠白三黨最年輕的。不只如此，明年也有多位幕僚世代將披掛上陣，參選議員，「青年在國民黨找到舞台」正在發生。未來在他的帶領下，一定會延續培植青年的正確目標，開大門、走大路，讓人才與各界專業菁英都能在黨內全面發揮。

郝龍斌表示，他要當青年參政最強大的「搭台者」，為讓有志從政的年輕人有舞台、有歷練機會，進而脫穎而出，獨當一面。黨中央不再是高牆，而是一座燈塔，照亮青年戰將；當黨內人才最認真的「培訓者」，他要從實作中培訓，讓青年進入決策體制，從做中學習，引導黨部思維年輕化，從訓練到參與，培養跨領域、多元化、隨時上陣的即戰力。

郝龍斌指出，他要打造人才流通機制，擴大舉辦青年交流營隊，讓地方執政縣市、國會、議會與黨務人才互相流動；同時擴編新媒體戰鬥部隊，延攬民間高手，結合專業與創意，全面提升國民黨的戰鬥力。他認為，青年就是國民黨的公共財要讓全黨青年共享資源，從地方到中央，從陸戰到空戰，讓年輕戰將在最適合的位子發光發熱，並善用年輕人的熱情，改造黨僵化的決策風格與形象。

郝龍斌強調，他要廣納基層意見打破小圈圈，要打造國民黨版1999，在Line上建立意見反應平台，黨員心聲可直通主席，讓黨部即時了解民意、接受監督。同時，邀請執政縣市首長、立委等具民意基礎的公職共同決策，不搞一言堂、不玩小圈圈。

郝龍斌總結，他有信心，當選主席後，會成為黨內青年最強大的「搭台者」與「培訓者」，讓國民黨成為人人有舞台、人人能戰鬥的政黨，凝聚全黨力量，贏回執政，撥亂反正。

青年 國民黨 郝龍斌

