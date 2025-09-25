影／羅智強到台南拉票抨擊民進黨消費花蓮、卓榮泰傲慢
國民黨黨主席參選人羅智強，今天到台南位參選黨主席拉票時抨擊民進黨利用花蓮災情來打擊在野黨，還說行政院長卓榮泰昨天到花蓮勘災時，不願意聽災民心聲就只急著要走，「從來沒看過到災區看災情的官員態度這麼傲慢、多聽災民幾句心聲，你是會掉一塊肉嗎？」。
羅智強指責花蓮發生重大災變，傷亡，他和高金素梅第一時間就在籌措救援物資，他也馬上用他新書的收入捐了50萬元，「現在我們應該都是花蓮人光復人，因為人心是肉做的」，
羅智強說，花蓮災變發生後，民進黨的立委、行政團隊群組就馬上在討論如何利用這災變來攻擊國民黨、來攻擊花蓮主政的縣政府，我真的要用「喪盡天良」這四個字來形容都不為過、民進黨政治鬥爭到連人性都沒有」。民進黨這樣子踐踏花蓮人的情感、為了鬥爭消費花蓮，真的是可惡到極點，他真的是感到非常不齒，這個政黨真的非常對不起花蓮人。
羅志強還批評卓榮泰到花蓮看勘災時態度高傲，他說行政院這一次雖然不像前幾次災情那樣子神隱牛步，但是首長到地方看災情，是應該多聽地方的心聲，而不是高高在上。他問有誰看過國民黨政府官員陪首長、總統到災區勘災，對災民是這種態度。
他說，他是花蓮出生的花蓮子弟，父親在花蓮是救災工班的工人，國民黨有優良的光輝的傳統，但是到現在還沒有出一個工人出身的主席。
羅智強今天由無黨籍立委高金素梅陪同，到台南市新營國民黨黨部拉票，還特別以黃復興黨部特有的生日歌來祝福主持人市議員蔡育輝生日快樂。蔡育輝則是許下三個生日願望：大家平安，政黨競爭要理性、羅智強當選。
