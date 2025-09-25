在「我是中國人」墨寶前合照 鄭麗文拜會夏瀛洲強調反台獨

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉正酣，候選人、前立委鄭麗文今公開表示，她前往拜會國防大學前校長、退役上將夏瀛洲。她說，有了夏瀛洲的加持與號召力，必定讓這次的選舉更加不同，堅持九二共識，堅決反對任何形式台獨。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席選舉正酣，候選人、前立委鄭麗文今公開表示，她前往拜會國防大學前校長、退役上將夏瀛洲。她說，有了夏瀛洲的加持與號召力，必定讓這次的選舉更加不同，堅持九二共識，堅決反對任何形式台獨。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨主席選舉正酣，候選人、前立委鄭麗文今公開表示，她前往拜會退役上將夏瀛洲。她說，有了夏瀛洲的加持與號召力，必定讓這次的選舉更加不同，堅持九二共識，堅決反對任何形式台獨。

鄭麗文今拜會夏瀛洲，兩人合照的背景是一幅「我自豪 我自信 我是中國人」的墨寶。其實，夏瀛洲過往在兩岸認同的立場上就曾引發爭議，他在2011年以國防大學前校長身分前往北京與中共將領交流，並在第二屆「中山．黃埔．兩岸情」論壇發言稱，「今後不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍隊」。

鄭麗文在臉書貼文表示，非常感謝夏瀛洲願意在她最需要的時候，給予她指導鼓勵與支持，並聽取她參選中國國民黨的原委及未來對黨的方向規畫與作法。

鄭麗文表示，中國國民黨在這個關鍵時刻如何能夠清楚贏得多數主流民意的支持、讓兩岸和平穩定發展，才是唯一的選擇。如果繼續讓民進黨這樣否定自己的國家及去中國化，增加兩岸敵對的危險，把所有的籌碼交到美國人手裡，總有一天會被美國出賣，中國國民黨應該承擔起中流砥柱的角色。

鄭麗文指出，還有整體面對美國的關稅戰，還有美中地緣戰略下，「我們不能夠變成犧牲者，我們也不能夠變成犧牲品，我們不能夠變成下一個烏克蘭」。中國國民黨「親美不懼美」、「和中不恐中」這應該就是多數國人主流的觀念。

鄭麗文強調，如何讓國民黨能夠氣象一新、脫胎換骨？必需要有強的論述能力、作戰能力、結合年輕、青壯與先進前輩同志的經驗，團結ㄧ切力量，「下架民進黨、撥亂反正」，上下齊心共同打贏這個仗。民進黨近年來的倒行逆施，已經讓國人忍無可忍，因此下架民進黨、下架賴清德總統，這是主流民意，更是未來中國國民黨主席的責任，更是她的使命。

鄭麗文說，她會全心全意做專職黨主席，感謝在這個選舉過程當中，受到黨員，尤其是黃復興黨部這麼多先進同志們的熱情支持，因為大家的心情是一樣的，大家的期待是一樣的。這就是為什麼如果夏瀛洲願意挺身而出，振臂高呼，支持她的原因。有了夏瀛洲的加持與號召力，必定讓這次的選舉更加不同。

鄭麗文總結，中國國民黨加油，維護憲法尊嚴，捍衛中華民國，堅持九二共識，堅決反對任何形式台獨。

