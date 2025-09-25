快訊

藍主席選舉10月5日電視政見會 至少6場分區政見說明會

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導
國民黨主席選舉，黨中央將於十月五日主辦一場電視政見說明會，並舉辦至少六場全國分區政見說明會。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉，黨中央將於十月五日主辦一場電視政見說明會，並舉辦至少六場全國分區政見說明會。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉混戰，黨中央昨邀六位黨主席候選人陣營協調舉辦政見說明會相關事宜。組發會主委許宇甄表示，經協調，黨中央將於十月五日主辦一場電視政見說明會，並舉辦至少六場全國分區政見說明會；而電視政見說明會費用也一改以往，由黨中央埋單。

候選人羅智強鄭麗文昨天宣布各捐五十萬元，盼助花蓮共度難關；羅智強今晚將拜會台中市盧秀燕。候選人張亞中昨表示，當選後將成立「公義部」肅貪打弊，由前立委邱毅為首任負責人，不只監督執政的民進黨，也監督國民黨執政縣市與從政黨員，自我淨化以贏得全民信任。

此外，民眾黨昨舉行中央委員會，針對聯合政府討論，黨主席黃國昌表示，民眾黨的關注視野不僅限於「由上而下」，反向思考「由下而上」更能強化聯合政府的夥伴關係，此概念不該被特定政治人物用「分贓、分食權力」汙名化，而要以理論為台灣開啟新的政治典範。

羅智強 鄭麗文 國民黨 花蓮 台中市 盧秀燕 張亞中 邱毅 民進黨 民眾黨

