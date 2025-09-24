聽新聞
爭取支持？羅智強明和盧秀燕相約吃「老字號名店」 時間地點確定
國民黨主席之爭逐漸進入白熱化階段，台中市長盧秀燕是各方候選人亟欲爭取的對象，台北市前市長郝龍斌這周日先約盧吃小吃，立委羅智強原本也有邀約，受颱風影響取消，改約明天；據了解，地點與時間都已確定，羅智強將在明天下午6時半，和盧秀燕到台中南區的台中肉員吃小吃。
藍營人士指出，台中向來是全國選舉的風向球，而想要贏下台中，盧秀燕的支持必不可少，更別說盧還被廣泛視為藍營衝擊2028的第一人選，「盧秀燕支持誰，誰就會是下屆黨主席」的風聲在黨內外流傳已久，有志於勝選的候選人當然要爭取她的支持。
郝龍斌21日下午率先與盧秀燕約在台中西區的「彩鳳米糕」，暢聊約半小時，雖未談及具體支持傾向，已展現彼此的好交情，地方人士也認為郝在取得盧的信任「搶先一步」；羅智強原本約在22日晚上，遭遇樺加沙颱風，盧要防颱取消行程。
羅智強此前表示，與盧秀燕的小吃改到明天晚上。據了解，具體時間是24日下午6時半，地點在南區復興路三段的台中肉員。該店是開業超過90年的名店，曾獲米其林必比登推薦餐廳。
