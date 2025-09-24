快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取支持？羅智強明和盧秀燕相約吃「老字號名店」 時間地點確定

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
國民黨主席選舉候選人羅智強不落人後，明天下午6時半將與盧秀燕到台中市南區的老字號「台中肉員」吃小吃。圖／聯合報資料照片
國民黨主席選舉候選人羅智強不落人後，明天下午6時半將與盧秀燕到台中市南區的老字號「台中肉員」吃小吃。圖／聯合報資料照片

國民黨主席之爭逐漸進入白熱化階段，台中市長盧秀燕是各方候選人亟欲爭取的對象，台北市前市長郝龍斌這周日先約盧吃小吃，立委羅智強原本也有邀約，受颱風影響取消，改約明天；據了解，地點與時間都已確定，羅智強將在明天下午6時半，和盧秀燕到台中南區的台中肉員吃小吃。

藍營人士指出，台中向來是全國選舉的風向球，而想要贏下台中，盧秀燕的支持必不可少，更別說盧還被廣泛視為藍營衝擊2028的第一人選，「盧秀燕支持誰，誰就會是下屆黨主席」的風聲在黨內外流傳已久，有志於勝選的候選人當然要爭取她的支持。

郝龍斌21日下午率先與盧秀燕約在台中西區的「彩鳳米糕」，暢聊約半小時，雖未談及具體支持傾向，已展現彼此的好交情，地方人士也認為郝在取得盧的信任「搶先一步」；羅智強原本約在22日晚上，遭遇樺加沙颱風，盧要防颱取消行程。

羅智強此前表示，與盧秀燕的小吃改到明天晚上。據了解，具體時間是24日下午6時半，地點在南區復興路三段的台中肉員。該店是開業超過90年的名店，曾獲米其林必比登推薦餐廳。

國民黨主席候選人郝龍斌（左）21日率先約台中市長盧秀燕（右）吃小吃，大秀兩人的好交情。記者陳敬丰／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（左）21日率先約台中市長盧秀燕（右）吃小吃，大秀兩人的好交情。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 羅智強 樺加沙颱風

延伸閱讀

影／台中南投將舉辦國慶晚會、焰火 盧秀燕韓國瑜同為花蓮發聲

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

遭質疑什麼都想選 羅智強：從政有抱負但未傷害人

相關新聞

爭取支持？羅智強明和盧秀燕相約吃「老字號名店」 時間地點確定

國民黨主席之爭逐漸進入白熱化階段，台中市長盧秀燕是各方候選人亟欲爭取的對象，台北市前市長郝龍斌這周日先約盧吃小吃，立委羅...

藍黨魁選舉拜會黃敏惠 蔡志弘：候選人不能藉分裂黨爭取選票

國民黨主席選舉開跑，黨主席候選人蔡志弘昨拜會嘉義市長黃敏惠，會中兩人一致認為，黨主席選舉應以和平、理性與團結為基礎。蔡志...

遭質疑什麼都想選 羅智強：從政有抱負但未傷害人

國民黨主席候選人羅智強遭質疑什麼都想選，無役不與。他今天說，如果有機會服務更多人，這是他的政治抱負，他從來不遮掩自己有政...

國民黨主席選舉10月5日辦電視政見會 轉播費黨中央埋單

國民黨主席選舉混戰，中央黨部今邀6位黨主席候選人陣營協調舉辦政見說明會相關事宜。組發會主委許宇甄表示，經協調，中央黨部將...

國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，國民黨立委林思銘今日表示，新任主席要持續調和鼎鼐，維繫藍白合作關係，與民眾黨共同...

影／國民法官協會相挺 張亞中：當選黨主席即成立「公益部」監督

國民法官協會與宣布參選國民黨黨主席的孫文學校總校長張亞中，上午在台大校友會館舉行「力挺張亞中」記者會。張亞中表示，國民法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。