藍黨魁選舉拜會黃敏惠 蔡志弘：候選人不能藉分裂黨爭取選票
國民黨主席選舉開跑，黨主席候選人蔡志弘昨拜會嘉義市長黃敏惠，會中兩人一致認為，黨主席選舉應以和平、理性與團結為基礎。蔡志弘說，他若當選，將秉持「一中內涵、相互理解」推動兩岸和平，並在藍白合作下力拚2026勝選，隨後交棒合適人選，目標是讓國民黨在2028年重返執政。
蔡志弘指出，黃敏惠不僅以四任市長的紀錄寫下嘉義地方自治史，更曾擔任國民黨副主席，是黨內重要的協調力量。黃敏惠會中表示，國民黨人才濟濟，對於包括蔡志弘在內願意承擔的候選人，她深表肯定，也期待大家能攜手提出理念，展現國民黨更好的未來。
蔡志弘說，此次與黃敏惠的交流，更加堅定他參選的信念。國民黨的再起需要整合人才、凝聚共識。他會持續走遍全台，傾聽黨員心聲，為黨的未來全力以赴。
此外，此次藍營黨魁選舉6人出馬角逐，蔡志弘也說，2017年同樣有6人競選黨主席，吳敦義當選以後立即逐一拜會其餘5位候選人，尋求黨內團結，並創造出2018年的縣市長選舉大勝。因此他呼籲，黨主席選舉難免出現爭議，所有候選人應該要有大格局胸懷，有黨主席選後大團結，才有2026年的縣市長選舉大勝。
蔡志弘指出，2017年黨主席選舉，6位參與角逐者包括吳敦義、洪秀柱、郝龍斌、韓國瑜、詹啟賢、潘維剛等人，選舉期間，郝龍斌率先提出廢除黨主席選舉的連署門檻，選後吳敦義除任命郝龍斌出任副主席，並指派韓國瑜出任高雄市黨部主委。
蔡志弘說，競選期間候選人的砲聲隆隆、砲火四射並不是壞事，「有批評，才有進步」，但所有候選人應該要有大格局的胸懷，黨內批評千萬要對事，不能對人。國民黨應該記取教訓，黨主席候選人絕對不能利用黨內分裂來爭取選票，而是必須提出實質黨務改革、強化團結，以及如何重返執政的具體政見。
