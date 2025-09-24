快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席選舉10月5日辦電視政見會 轉播費黨中央埋單

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席選舉領表登記作業截止，共有6位同志登記，後續由中央選舉監察委員會進行資格審核後，始完成候選人資格確認。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉領表登記作業截止，共有6位同志登記，後續由中央選舉監察委員會進行資格審核後，始完成候選人資格確認。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉混戰，中央黨部今邀6位黨主席候選人陣營協調舉辦政見說明會相關事宜。組發會主委許宇甄表示，經協調，中央黨部將於10月5日主辦一場電視政見說明會，並舉辦至少6場全國分區政見說明會。而電視政見說明會費用，也不同以往，由黨中央支付。

許宇甄會後受訪時指出，黨中央預計10月5日主辦一場電視政見說明會，比較特別的是，以往黨主席候選人電視政見會所需經費，都是由各候選人所繳的作業費平均分攤，由於此次候選人數共有6位，由黨中央全額支付，估計委託轉播費用要花費約300萬元。

至於全國分區政見說明會，許宇甄說，原則上6都要各辦一場，其他縣市則視狀況再決定是否增加場次，各參選人陣營授權由黨中央做決定。她說，此次協調過程圓滿平順，盼在公開、公平、公正情況下辦理好選務，所有候選人進行一場君子之爭。

政見 許宇甄

延伸閱讀

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

許宇甄：討好美國採購較貴農產品 把人民當「盤仔」

民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

徐國勇指沒有台灣光復節 許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

相關新聞

影／角逐國民黨主席 羅智強：努力爭取大家的認同

國民黨主席改選將在10月18日進行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強上午接受廣播專訪後，受訪表示自己還是努力的爭取大家的...

挺鄭麗文選黨主席 楊永明：她有重視兩岸與國際議題的視野

國民黨主席選舉混戰，國安會前副秘書長楊永明表態支持前立委鄭麗文競選黨主席。楊永明說，他感受到鄭麗文非常重視兩岸與國際議題...

影／國民黨魁之爭…南投正副議長挺鄭麗文 但「她」今未現身

國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍副議長潘一全率眾公開力挺，無黨籍議長何勝豐也到場問候表達支...

遭質疑什麼都想選 羅智強：從政有抱負但未傷害人

國民黨主席候選人羅智強遭質疑什麼都想選，無役不與。他今天說，如果有機會服務更多人，這是他的政治抱負，他從來不遮掩自己有政...

國民黨主席選舉10月5日辦電視政見會 轉播費黨中央埋單

國民黨主席選舉混戰，中央黨部今邀6位黨主席候選人陣營協調舉辦政見說明會相關事宜。組發會主委許宇甄表示，經協調，中央黨部將...

國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，國民黨立委林思銘今日表示，新任主席要持續調和鼎鼐，維繫藍白合作關係，與民眾黨共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。