國民黨主席選舉10月5日辦電視政見會 轉播費黨中央埋單
國民黨主席選舉混戰，中央黨部今邀6位黨主席候選人陣營協調舉辦政見說明會相關事宜。組發會主委許宇甄表示，經協調，中央黨部將於10月5日主辦一場電視政見說明會，並舉辦至少6場全國分區政見說明會。而電視政見說明會費用，也不同以往，由黨中央支付。
許宇甄會後受訪時指出，黨中央預計10月5日主辦一場電視政見說明會，比較特別的是，以往黨主席候選人電視政見會所需經費，都是由各候選人所繳的作業費平均分攤，由於此次候選人數共有6位，由黨中央全額支付，估計委託轉播費用要花費約300萬元。
至於全國分區政見說明會，許宇甄說，原則上6都要各辦一場，其他縣市則視狀況再決定是否增加場次，各參選人陣營授權由黨中央做決定。她說，此次協調過程圓滿平順，盼在公開、公平、公正情況下辦理好選務，所有候選人進行一場君子之爭。
