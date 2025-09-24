遭質疑什麼都想選 羅智強：從政有抱負但未傷害人

國民黨主席候選人羅智強遭質疑什麼都想選，無役不與。他今天說，如果有機會服務更多人，這是他的政治抱負，他從來不遮掩自己有政治企圖心及抱負，但是他從來沒傷害任何人。現在他最大目標就是要政黨輪替，鞏固台灣民主。

國民黨主席10月18日改選，國民黨主席候選人羅智強今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，對於外界質疑過去什麼都想選，羅智強表示，當初他想參選桃園市長，但最後黨中央沒給他資格參選，不是他不選。當初爭取桃園市長提名，他徒步拜票，從民調最後一名拚到藍綠民調第一名。

羅智強指出，他不否認有企圖心，從政誰沒有企圖心。如果今天有機會服務更多人，就是能力越大責任越大，這是他的政治抱負，不然他從政幹什麼。他從來不遮掩自己有政治企圖心、有政治抱負，但是他從來沒有傷害任何人。

羅智強表示，以2022年桃園市長選舉為例，最後國民黨決定徵召張善政，他也可以選到底，但選到底有很大機率兩敗俱傷，讓民進黨得利，所以對他來說那次是天人交戰。

羅智強指出，從政就是有抱負，但他跟別人不一樣，他不遮掩抱負，覺得該做就做，有目標就是奮鬥，但最後勝負交給老天，他的努力，大家看得到。

羅智強表示，大家常常講要團結無私，這次黨主席選舉，有人就說他無役不與，不一定選得下去，但他很多選不下去是因為連初選機會都沒有；這次黨主席選舉的參選費用及保證金新台幣1320萬元都繳了，是否當選交由黨員決定。

羅智強指出，他很感謝提出這樣質疑的人，因為他坦蕩蕩，他想要選什麼，就為這個政治目標努力。現在他最大目標就是要政黨輪替，鞏固台灣民主，打倒民主獨裁者。

羅智強表示，這次黨主席選舉，他自己評分，自己跟競爭對手郝龍斌、鄭麗文都是90分以上，誰當選黨主席都不錯，但3人風格不相同。如果認為國民黨要世代交替，他跟鄭麗文是選項，如果認為黨主席要老成持重，郝龍斌是選項，如果需要黨主席在立法院團結作戰，他也是選項。

