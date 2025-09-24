國民黨主席選舉 10月5日辦電視政見說明會
國民黨主席10月18日改選，國民黨今天邀請6位候選人代表開會，最終決定將在6個直轄市各舉辦1場分區說明會，若有需要再增加；10月5日舉辦電視政見說明會，組發會主委許宇甄說，希望公平、公正、公開辦理選務工作。
國民黨主席選舉將於10月18日投票，共有6人完成登記參選，包括前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前國大代表蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中等人。
國民黨中央今天邀請各候選人陣營，討論政見說明會場次，許宇甄會後受訪表示，今天完成第一次黨主席候選人協調會，過程圓滿平順並達成共識，包括要在全國辦理6場以上分區說明會，有需要會酌量增加。
許宇甄表示，各陣營代表針對分區說明會場次做溝通，共識是至少辦理6場以上，至於最後辦理幾場，授權中央決定；原則上6都都會辦理1場說明會，其他縣市視狀況增加。
許宇甄說，10月5日會由黨中央主辦一場電視政見說明會；以往費用須由候選人平均分攤，但這次是由黨中央負擔所有費用，粗估約為新台幣300多萬元。
