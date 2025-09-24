國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，國民黨立委林思銘今日表示，新任主席要持續調和鼎鼐，維繫藍白合作關係，與民眾黨共同監督執政黨，面對排山倒海而來的執政挑戰。

國民黨主席選舉登記上周五登記截止，共有6人參選，依照抽籤號次排序，包括孫文學校校長張亞中、前國大代表蔡志弘、國民黨立委羅智強、台北市前市長郝龍斌、國民黨前立委鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源。

林思銘表示，新任主席必須具備無私無我、勇於承擔的格局，能肩負重責大任，帶領國民黨邁向更穩健的未來。主席不僅要有團結全黨的能力，更要禮賢下士、用人唯才，廣納各界意見，制定最佳戰略，才能在風雨中掌舵，使國民黨走向更好的方向。同時，新任主席也要持續調和鼎鼐，維繫藍白合作關係，與民眾黨共同監督執政黨，面對排山倒海而來的執政挑戰。這不僅是政黨合作的智慧，更是對台灣民主的責任。

林思銘說，目前表態有意參選的同志，都是黨內優秀且具備豐富經驗的人才。思銘秉持樂觀其成的態度，因為愈多優秀的兄弟姊妹願意承擔，就是國民黨的福氣；這代表國民黨是一個大鳴大放的政黨，能良性競爭、展現活力。

林思銘指出，展望未來，2026地方大選以及2028總統與立委大選，將是國民黨的關鍵戰役。新任主席必須帶領國民黨，既要守住基礎，更要開疆闢土、擴大版圖，並展現對國家發展的清晰願景與解決問題的能力。唯有如此，才能讓更多人民信任國民黨、支持國民黨。

林思銘說，最重要的是，無論哪位優秀同志當選，全黨都必須團結一致。唯有團結，國民黨才能展現共同戰鬥力與凝聚力，真正走向壯大，守護我國珍貴的民主，重返執政，帶給人民更美好的未來。

