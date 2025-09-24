快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／聯合報資料照片
國民黨立委林思銘。圖／聯合報資料照片

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，國民黨立委林思銘今日表示，新任主席要持續調和鼎鼐，維繫藍白合作關係，與民眾黨共同監督執政黨，面對排山倒海而來的執政挑戰。

國民黨主席選舉登記上周五登記截止，共有6人參選，依照抽籤號次排序，包括孫文學校校長張亞中、前國大代表蔡志弘、國民黨立委羅智強、台北市前市長郝龍斌、國民黨前立委鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源。

林思銘表示，新任主席必須具備無私無我、勇於承擔的格局，能肩負重責大任，帶領國民黨邁向更穩健的未來。主席不僅要有團結全黨的能力，更要禮賢下士、用人唯才，廣納各界意見，制定最佳戰略，才能在風雨中掌舵，使國民黨走向更好的方向。同時，新任主席也要持續調和鼎鼐，維繫藍白合作關係，與民眾黨共同監督執政黨，面對排山倒海而來的執政挑戰。這不僅是政黨合作的智慧，更是對台灣民主的責任。

林思銘說，目前表態有意參選的同志，都是黨內優秀且具備豐富經驗的人才。思銘秉持樂觀其成的態度，因為愈多優秀的兄弟姊妹願意承擔，就是國民黨的福氣；這代表國民黨是一個大鳴大放的政黨，能良性競爭、展現活力。

林思銘指出，展望未來，2026地方大選以及2028總統與立委大選，將是國民黨的關鍵戰役。新任主席必須帶領國民黨，既要守住基礎，更要開疆闢土、擴大版圖，並展現對國家發展的清晰願景與解決問題的能力。唯有如此，才能讓更多人民信任國民黨、支持國民黨。

林思銘說，最重要的是，無論哪位優秀同志當選，全黨都必須團結一致。唯有團結，國民黨才能展現共同戰鬥力與凝聚力，真正走向壯大，守護我國珍貴的民主，重返執政，帶給人民更美好的未來。

國民黨 林思銘 黨主席

延伸閱讀

影／國民黨魁之爭…南投正副議長挺鄭麗文 但「她」今未現身

「財劃法是數學問題」 林思銘批卓榮泰別挑起政治對立

釋昭慧號召拒領1萬元！林思銘：出家人要六根清淨「少碰政治」

釋昭慧籲拒領一萬 林思銘：出家人要六根清淨、少碰政治

相關新聞

影／角逐國民黨主席 羅智強：努力爭取大家的認同

國民黨主席改選將在10月18日進行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強上午接受廣播專訪後，受訪表示自己還是努力的爭取大家的...

挺鄭麗文選黨主席 楊永明：她有重視兩岸與國際議題的視野

國民黨主席選舉混戰，國安會前副秘書長楊永明表態支持前立委鄭麗文競選黨主席。楊永明說，他感受到鄭麗文非常重視兩岸與國際議題...

影／國民黨魁之爭…南投正副議長挺鄭麗文 但「她」今未現身

國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍副議長潘一全率眾公開力挺，無黨籍議長何勝豐也到場問候表達支...

國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，國民黨立委林思銘今日表示，新任主席要持續調和鼎鼐，維繫藍白合作關係，與民眾黨共同...

影／國民法官協會相挺 張亞中：當選黨主席即成立「公益部」監督

國民法官協會與宣布參選國民黨黨主席的孫文學校總校長張亞中，上午在台大校友會館舉行「力挺張亞中」記者會。張亞中表示，國民法...

【專家之眼】郝龍斌選黨主席年紀太大？老而不死是為賊

我為什麼寫這個題目？原因有二，其一，拜孔子之賜，孔子誕辰，也就是每年的9月28日被國民政府定為國定假日，每年的這一天都放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。