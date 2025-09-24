影／國民法官協會相挺 張亞中：當選黨主席即成立「公益部」監督
國民法官協會與宣布參選國民黨黨主席的孫文學校總校長張亞中，上午在台大校友會館舉行「力挺張亞中」記者會。張亞中表示，國民法官協會與他的理念完全相同，因而共同舉行記者會，表達支持之意。讓自己的主張與理念能讓國民黨看到、知道。
張亞中表示自認為自己是非常在意社會公平正義的人，自己的理念是要捍衛正義、要慈悲和關懷，讓國民黨成為一個捍衛正義的政黨，是國民黨可以自己完成的，要站在社會的最前線堅持監督，不只是在立法院，要在民間建立一獨立的監督體系，讓黨的力量成為人民的力量。
張亞中進一步說明，國民黨不只是要監督執政黨，也要監督自己執政的縣市及從政黨員。如果當選國民黨黨主席，會成立一個直屬黨主席的「公益部」，作為本土對抗貪腐、伸張正義的專責單位。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言