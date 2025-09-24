影／國民法官協會相挺 張亞中：當選黨主席即成立「公益部」監督

國民法官協會與宣布參選國民黨黨主席的孫文學校總校長張亞中，上午在台大校友會館舉行「力挺張亞中」記者會。張亞中表示，國民法官協會與他的理念完全相同，因而共同舉行記者會，表達支持之意。讓自己的主張與理念能讓國民黨看到、知道。

張亞中表示自認為自己是非常在意社會公平正義的人，自己的理念是要捍衛正義、要慈悲和關懷，讓國民黨成為一個捍衛正義的政黨，是國民黨可以自己完成的，要站在社會的最前線堅持監督，不只是在立法院，要在民間建立一獨立的監督體系，讓黨的力量成為人民的力量。

張亞中進一步說明，國民黨不只是要監督執政黨，也要監督自己執政的縣市及從政黨員。如果當選國民黨黨主席，會成立一個直屬黨主席的「公益部」，作為本土對抗貪腐、伸張正義的專責單位。

