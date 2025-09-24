快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

影／角逐國民黨主席 羅智強：努力爭取大家的認同

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導

國民黨主席改選將在10月18日進行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強上午接受廣播專訪後，受訪表示自己還是努力的爭取大家的認同，然後去贏得這場主席的選舉。

對於國民黨團總召傅崐萁是否私下幫黨主席候選人郝龍斌拉票，羅智強表示目前為止好像沒有公開表態的支持，當然傳言很多，不會去為難立法院的兄弟姐妹，每個人的傾向跟看法，都要尊重，自己的心情很簡單，認為我是最適合的黨主席的人選，目前我跟鄭麗文跟郝龍斌都還是不錯的選項，自己還是努力的爭取大家的認同，然後去贏得這場主席的選舉。

羅智強並表示明天將前往台中拜會盧秀燕市長，盧秀燕目前是國民黨的共主，每一個黨主席候選人都希望能得到盧的祝福。

國民黨主席候選人羅智強（圖）上午受訪時表示自己還是努力的爭取大家的認同，去贏得這場主席的選舉。記者曾學仁／攝影
國民黨主席候選人羅智強（圖）上午受訪時表示自己還是努力的爭取大家的認同，去贏得這場主席的選舉。記者曾學仁／攝影
國民黨主席改選將在10月18日進行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強（圖）上午受訪時表示，自己還是努力的爭取大家的認同，去贏得這場主席的選舉。記者曾學仁／攝影
國民黨主席改選將在10月18日進行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強（圖）上午受訪時表示，自己還是努力的爭取大家的認同，去贏得這場主席的選舉。記者曾學仁／攝影

黨主席 國民黨 羅智強

延伸閱讀

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

用五月天比喻國民黨主席選舉 學者：鄭麗文像阿信、羅智強像吉他手

影／不怕郝盧合體嗑米糕 鄭麗文稱已與盧秀燕見面還「抱抱」

國民黨主席之爭張麗善挺郝龍斌 羅智強仍赴雲林搶票

相關新聞

影／角逐國民黨主席 羅智強：努力爭取大家的認同

國民黨主席改選將在10月18日進行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強上午接受廣播專訪後，受訪表示自己還是努力的爭取大家的...

影／國民黨魁之爭…南投正副議長挺鄭麗文 但「她」今未現身

國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍副議長潘一全率眾公開力挺，無黨籍議長何勝豐也到場問候表達支...

挺鄭麗文選黨主席 楊永明：她有重視兩岸與國際議題的視野

國民黨主席選舉混戰，國安會前副秘書長楊永明表態支持前立委鄭麗文競選黨主席。楊永明說，他感受到鄭麗文非常重視兩岸與國際議題...

【專家之眼】郝龍斌選黨主席年紀太大？老而不死是為賊

我為什麼寫這個題目？原因有二，其一，拜孔子之賜，孔子誕辰，也就是每年的9月28日被國民政府定為國定假日，每年的這一天都放...

用五月天比喻國民黨主席選舉 學者：鄭麗文像阿信、羅智強像吉他手

國民黨主席選舉正酣，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰今日在直播節目「志聖鮮思」上以知名樂團「五月天」比喻，他認為檯面上的候...

影／不怕郝盧合體嗑米糕 鄭麗文稱已與盧秀燕見面還「抱抱」

國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，針對黨魁之爭，台中市長盧秀燕成為爭取支持的關鍵對象，盧卻陪著郝龍斌吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。