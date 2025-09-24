影／角逐國民黨主席 羅智強：努力爭取大家的認同
國民黨主席改選將在10月18日進行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強上午接受廣播專訪後，受訪表示自己還是努力的爭取大家的認同，然後去贏得這場主席的選舉。
對於國民黨團總召傅崐萁是否私下幫黨主席候選人郝龍斌拉票，羅智強表示目前為止好像沒有公開表態的支持，當然傳言很多，不會去為難立法院的兄弟姐妹，每個人的傾向跟看法，都要尊重，自己的心情很簡單，認為我是最適合的黨主席的人選，目前我跟鄭麗文跟郝龍斌都還是不錯的選項，自己還是努力的爭取大家的認同，然後去贏得這場主席的選舉。
羅智強並表示明天將前往台中拜會盧秀燕市長，盧秀燕目前是國民黨的共主，每一個黨主席候選人都希望能得到盧的祝福。
