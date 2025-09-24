挺鄭麗文選黨主席 楊永明：她有重視兩岸與國際議題的視野

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，前立委鄭麗文（左）前往黨中央登記參選，國安會前副秘書長楊永明陪同。圖／本報資料照（記者潘俊宏／攝影）
國民黨主席選舉混戰，國安會前副秘書長楊永明表態支持前立委鄭麗文競選黨主席。楊永明說，他感受到鄭麗文非常重視兩岸與國際議題的格局和視野；如果國民黨還是給予外界傳統、老派、內鬥，缺乏視野、缺乏格局、缺乏改革的印象，如何能政黨輪替、挽救台灣？

楊永明指出，他支持鄭麗文的理由並非個人因素，他倆過去並未共事，其他幾位候選人他也都認識，都認為是優秀人才。他支持鄭麗文除了經由和她幾次交談，瞭解並佩服她對當前國民黨的體制改造、接下來兩次選舉的必勝決心與作法、台灣現在的內憂外慮、特別她對於兩岸未來一定要和平的深刻體認。

楊永明表示，這次黨主席選舉不僅是國民黨轉化的契機，更是台灣未來是否能和平穩定、還是動盪不安的關鍵一刻，必須要從「2028年勝選邏輯」角度，不能只是派系思維或是傳統國民黨一直在打轉的問題。

楊永明認為，一定要從以下問題思考這次主席選舉，包括國民黨現在的形象問題、年輕人支持度問題、制度改革問題、世代交替和傳承問題、藍白合機制問題，以及如何贏得2026年縣市長和2028年總統大選的問題。

楊永明說，如果國民黨還是給予外界一種傳統、老派、內鬥，缺乏視野、缺乏格局、缺乏改革的印象，接下來如何主導藍白合？如何贏得28年總統大選 ？如何能政黨輪替、挽救台灣？

鄭麗文 國民黨 黨主席 楊永明

