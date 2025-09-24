【專家之眼】郝龍斌選黨主席年紀太大？老而不死是為賊

我為什麼寫這個題目？原因有二，其一，拜孔子之賜，孔子誕辰，也就是每年的9月28日被國民政府定為國定假日，每年的這一天都放假，普天同慶，後來被民進黨政府給沒收了，這是對師道的否定，非常愚蠢。終於，今年在在野黨的立法之下，教師節又可以放假了，正義終於得到伸張。為此值得寫一篇文章來感謝孔子以及全天下有愛心的好老師。而我感謝孔子的方式之一就是還原孔子，因為孔子的話，整部《論語》，被誤解地太離譜了。

第二，我竟然在三立新聞網看到一篇文章-「孔子罵老人？為何他說『老而不死是為賊』其實大多數人都誤會了」。這樣的文章，如果出現在旺報、中國時報或聯合報，是可以理解的，但是，竟然出現在三立新聞，很不可思議！這類題目不會是政治正確的三立所想要涉及的；更讓人訝異的是，這篇文章的署名竟然叫「大陸中心」而不叫「中國中心」，這就更匪夷所思了。名稱，它當然是關鍵性的，這就是孔子說的「正名」的重要性。三立以「大陸中心」之名，是想傳達什麼？又是寫給誰看的呢？既反中，又用「大陸中心」，這不是明顯的表裡不一嗎？這樣的報「品」難道不值得周知嗎？

這篇文章又想解決什麼問題？第一，「三立新聞網」以及諸大學者，他們的解釋對嗎？第二，郝龍斌年紀太大，是老賊嗎？

先看三立新聞網的解釋：「這句話常被斷章取義，以為孔子批評老年人『活得太久就是禍害』。但若仔細追溯《論語》與當時的情境，會發現孔子其實是針對一位老友的行為而發出的嚴厲批評，而非對老人群體的貶低。」言下之意是，文意本身沒錯（即「老而不死是為賊」就是字面上的「活得太久就是禍害」），只是歷來的指涉錯了，孔子這句話不是針對所有老人，而是只針對原壤這個老人。然而，文意沒有錯嗎？

我們再來看看幾位大師對「老而不死是為賊」的解釋。朱熹說：「賊者，害人之名。以其自幼至長，無一善狀而久生於世，徒足以敗常亂俗。」顯然，是把「賊」理解為「害人」、「敗常亂俗」，因此，這樣的人應該早早「死去」，免得危害人間。林安梧說是「老了還活著不死，這可真是害群之賊啊！」毓鋆說是「老不死，敗常害俗」、毛子水說是「老了還不死：真是禍害」、李澤厚理解為「老了還不死，這叫做禍害」、錢穆：「此等人，無益於世，老而不死，則是偷生」、傅佩榮：「這麼老了還不死，真是傷害了做人的道理。」從以上所述可見，這些學者都把「死」理解為「生命的結束」，把「賊」理解為「害人」，然而，這樣的解釋並非孔子本意。

「老而不死是為賊」的正確意思是：「到老，還不改變，這對你本身不好啊！」正基於對老友的提醒和關懷，所以離去之前，「以杖叩其脛」。「以杖叩其脛」這樣的做法，並非如毓鋆所說：「何等輕佻！」，反而是何等的「愛之深，責之切」啊！

回到標題。在這次的六名國民黨黨主席候選人當中，郝龍斌已經73歲，年紀不小了，他就不適任了嗎？當然不是。一個人適不適任，跟年紀毫無關係。川普都已經80歲了，還不是日理萬機！

