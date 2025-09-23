快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國民黨魁之爭…南投正副議長挺鄭麗文 但「她」今未現身

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨黨主席候選人鄭麗文（右）今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍的副議長潘一全（左）公開表態力挺。記者賴香珊／攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文（右）今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍的副議長潘一全（左）公開表態力挺。記者賴香珊／攝影

國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍副議長潘一全率眾公開力挺，無黨籍議長何勝豐也到場問候表達支持，縣長許淑華今行程滿檔未現身，但其重要幕僚到場致意。據了解，鄭前幾天已私下拜會過許淑華。

鄭麗文今天下午到南投縣議會拜會，與多名在地民代及黨員座談，副議長潘一全更率縣議員黃世芳、李洲忠、洪明科、林憶如、林庭秝及仁愛鄉長江子信等人公開表態力挺鄭麗文，眾人更用手比出代表她的號次5，現場高呼「鄭麗文凍蒜」。

潘一全表示，國民黨需要從頭到尾徹底改變，需要沒有私心、年輕、有魄力的人來當主席，找回流失的黨員，發揮改革力量，鄭麗文有魄力及論述能力，可以帶領國民黨走出困境，擺脫老一輩束縛，讓國民黨重新出發，贏得2028總統大選。

已退出國民黨的何勝豐得知鄭麗文來訪，也到場問候並表達支持，他說，他已退黨，沒什麼影響力，應該也不會再入黨，但國民黨基層對她評價不錯，他也覺得國民黨該要有新的氣象，而大罷免時黨內氣勢高漲，但為了主席選舉又有些變化。

不過，縣長許淑華今天縣務行程滿檔，從上午9時許就到埔里參加教師節表揚大會，再趕赴水里、集集會勘關心13件工程，因此未到場參與座談，但其重要幕僚林憲聰有到場致意。據了解，鄭其實前幾天已私下拜會過許淑華。

鄭麗文說，他到南投學到很多，感受到南投藍軍非常團結，在縣長、立委及正副議長領導下，團結展現很強戰鬥力，綠軍才無法成功，南投是很好典範，盼全台國民黨各縣市能像南投一樣，上下一心團隊作戰，互相力挺，展現國民黨士氣。

國民黨黨主席候選人鄭麗文（左2）今到南投縣座談，議長何勝豐（左2）問候支持，縣長許淑華未能到場，由幕僚林憲聰（左1）致意。記者賴香珊／攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文（左2）今到南投縣座談，議長何勝豐（左2）問候支持，縣長許淑華未能到場，由幕僚林憲聰（左1）致意。記者賴香珊／攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文（右）今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍的副議長潘一全（左）公開表態力挺。記者賴香珊／攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文（右）今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍的副議長潘一全（左）公開表態力挺。記者賴香珊／攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文（右5）今到南投與黨員黨務交流座談，同黨籍的副議長潘一全（右6）率眾公開力挺。記者賴香珊／攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文（右5）今到南投與黨員黨務交流座談，同黨籍的副議長潘一全（右6）率眾公開力挺。記者賴香珊／攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文（後排左1）今到南投與黨員黨務交流座談。記者賴香珊／攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文（後排左1）今到南投與黨員黨務交流座談。記者賴香珊／攝影

國民黨 鄭麗文 南投縣 許淑華

延伸閱讀

用五月天比喻國民黨主席選舉 學者：鄭麗文像阿信、羅智強像吉他手

影／不怕郝盧合體嗑米糕 鄭麗文稱已與盧秀燕見面還「抱抱」

影／藍黨魁之爭遭爆背後是「CK楊」 鄭麗文正面回應：負面選舉傷黨員心

影／南投焚化爐環評爆衝突 怒嗆「縣長當皇帝」狠砸許淑華照片

相關新聞

影／國民黨魁之爭…南投正副議長挺鄭麗文 但「她」今未現身

國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍副議長潘一全率眾公開力挺，無黨籍議長何勝豐也到場問候表達支...

用五月天比喻國民黨主席選舉 學者：鄭麗文像阿信、羅智強像吉他手

國民黨主席選舉正酣，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰今日在直播節目「志聖鮮思」上以知名樂團「五月天」比喻，他認為檯面上的候...

影／不怕郝盧合體嗑米糕 鄭麗文稱已與盧秀燕見面還「抱抱」

國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，針對黨魁之爭，台中市長盧秀燕成為爭取支持的關鍵對象，盧卻陪著郝龍斌吃...

假冒郭正亮發文嗆趙少康 游淑慧大驚：國民黨主席選舉殺出新狠度

國民黨主席選舉，今社群有人假冒前立委郭正亮之名，在網路發文批評資深媒體人趙少康一事，郭已報警處理。國民黨議員游淑慧今天在...

國民黨主席之爭張麗善挺郝龍斌 羅智強仍赴雲林搶票

國民黨主席改選10月18日舉行，雲林縣長張麗善及其胞兄前縣長張榮味已表態支持前台北市長郝龍斌，候選人羅智強今仍到雲林斗六...

影／藍黨魁之爭遭爆背後是「CK楊」 鄭麗文正面回應：負面選舉傷黨員心

國民黨主席之爭，候選人鄭麗文聲勢旺，有報導指出其背後是「CK楊」異康董事長楊建綱，恐成「地下黨主席」。鄭麗文今回應，她主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。