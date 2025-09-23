影／國民黨魁之爭…南投正副議長挺鄭麗文 但「她」今未現身
國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，當地同黨籍副議長潘一全率眾公開力挺，無黨籍議長何勝豐也到場問候表達支持，縣長許淑華今行程滿檔未現身，但其重要幕僚到場致意。據了解，鄭前幾天已私下拜會過許淑華。
鄭麗文今天下午到南投縣議會拜會，與多名在地民代及黨員座談，副議長潘一全更率縣議員黃世芳、李洲忠、洪明科、林憶如、林庭秝及仁愛鄉長江子信等人公開表態力挺鄭麗文，眾人更用手比出代表她的號次5，現場高呼「鄭麗文凍蒜」。
潘一全表示，國民黨需要從頭到尾徹底改變，需要沒有私心、年輕、有魄力的人來當主席，找回流失的黨員，發揮改革力量，鄭麗文有魄力及論述能力，可以帶領國民黨走出困境，擺脫老一輩束縛，讓國民黨重新出發，贏得2028總統大選。
已退出國民黨的何勝豐得知鄭麗文來訪，也到場問候並表達支持，他說，他已退黨，沒什麼影響力，應該也不會再入黨，但國民黨基層對她評價不錯，他也覺得國民黨該要有新的氣象，而大罷免時黨內氣勢高漲，但為了主席選舉又有些變化。
不過，縣長許淑華今天縣務行程滿檔，從上午9時許就到埔里參加教師節表揚大會，再趕赴水里、集集會勘關心13件工程，因此未到場參與座談，但其重要幕僚林憲聰有到場致意。據了解，鄭其實前幾天已私下拜會過許淑華。
鄭麗文說，他到南投學到很多，感受到南投藍軍非常團結，在縣長、立委及正副議長領導下，團結展現很強戰鬥力，綠軍才無法成功，南投是很好典範，盼全台國民黨各縣市能像南投一樣，上下一心團隊作戰，互相力挺，展現國民黨士氣。
