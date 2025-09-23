用五月天比喻國民黨主席選舉 學者：鄭麗文像阿信、羅智強像吉他手
國民黨主席選舉正酣，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰今日在直播節目「志聖鮮思」上以知名樂團「五月天」比喻，他認為檯面上的候選人各自像主唱、鼓手、吉他手，各有風格，凸顯這次國民黨主席選舉，需找到能整合不同聲音的領導人。
杜聖聰今剖析國民黨主席選舉表示，國民黨主席選舉中，各候選人皆有其優勢。例如張亞中具備兩岸論述的完整性與深度，郝龍斌行政經驗豐富且決斷力強，鄭麗文展現屢敗屢起的韌性與聲量，羅智強網路影響力突出且網路話語權驚人，卓伯源則在921大地震展現危機處理的領導特質。未來黨主席不僅要有個人特色，更須凝聚合力，才能帶領國民黨走出低谷。
杜聖聰以「五月天」作為比喻，形容鄭麗文像主唱阿信，是全場注目焦點；郝龍斌則像穩健的鼓手，能掌握整場節奏；羅智強則如同吉他手，跟主唱分庭抗禮，但分貝過大時有搶戲；這樣的比擬，凸顯各候選人的風格差異，也顯示國民黨這次主席之爭，需找到能整合不同聲音的領導人。
杜聖聰呼籲，台灣正處於國內外挑戰的關鍵時刻，不論是黨主席選舉還是兩岸國際局勢，皆需凝聚與其他政黨的合力、強化團結，才能確保國家安全與未來發展。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言