用五月天比喻國民黨主席選舉 學者：鄭麗文像阿信、羅智強像吉他手

國民黨主席選舉正酣，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰今日在直播節目「志聖鮮思」上以知名樂團「五月天」比喻，他認為檯面上的候選人各自像主唱、鼓手、吉他手，各有風格，凸顯這次國民黨主席選舉，需找到能整合不同聲音的領導人。

杜聖聰今剖析國民黨主席選舉表示，國民黨主席選舉中，各候選人皆有其優勢。例如張亞中具備兩岸論述的完整性與深度，郝龍斌行政經驗豐富且決斷力強，鄭麗文展現屢敗屢起的韌性與聲量，羅智強網路影響力突出且網路話語權驚人，卓伯源則在921大地震展現危機處理的領導特質。未來黨主席不僅要有個人特色，更須凝聚合力，才能帶領國民黨走出低谷。

杜聖聰以「五月天」作為比喻，形容鄭麗文像主唱阿信，是全場注目焦點；郝龍斌則像穩健的鼓手，能掌握整場節奏；羅智強則如同吉他手，跟主唱分庭抗禮，但分貝過大時有搶戲；這樣的比擬，凸顯各候選人的風格差異，也顯示國民黨這次主席之爭，需找到能整合不同聲音的領導人。

杜聖聰呼籲，台灣正處於國內外挑戰的關鍵時刻，不論是黨主席選舉還是兩岸國際局勢，皆需凝聚與其他政黨的合力、強化團結，才能確保國家安全與未來發展。

國民黨主席選舉候選人羅智強（圖）。圖／聯合報資料照片 銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰今日在直播節目「志聖鮮思」上表示，他以知名樂團「五月天」比喻，他認為這場國民黨主席選舉，檯面上的候選人各自像主唱、鼓手、吉他手，各有風格，凸顯這次國民黨主席選舉，需找到能整合不同聲音的領導人。圖／「志聖鮮思」提供 國民黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌。記者杜建重／攝影

商品推薦