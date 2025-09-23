影／不怕郝盧合體嗑米糕 鄭麗文稱已與盧秀燕見面還「抱抱」

國民黨黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，針對黨魁之爭，台中市長盧秀燕成為爭取支持的關鍵對象，盧卻陪著郝龍斌吃米糕。對此，她表示，其實已在楊瓊瓔服務處與盧、楊3姐妹碰面擁抱，盧也公開表示對她的鼓勵和加油。

鄭麗文指出，黨主席選舉初期風風雨雨，主要是黨中央公布遊戲規則和時程後又做了改變，延期並新補了很多本來沒參選資格卻變成有參選資格的人，還鬧出有一些跟私下與主席餐會，並決定要支持誰當黨主席等風波，這些大家都不希望。

她進一步表示，黨員不希望是不公平的內定，讓外界對於國民黨黨主席有異樣眼光，國民黨是泱泱大黨要能夠大開大闔，用公開公平的制度，黨中央一秉中立立場，好好辦這場選舉，這對國民黨的形象和整體士氣也才有加分。

至於人頭黨員問題，鄭麗文則說，國民黨是百年大黨，黨內有許多黨齡資深、對黨忠貞忠誠的黨員，像黃復興黨部對黨的向心力就很強，其實黨的體質特別，黨員自主性比率高，他們會看現在黨需要的是什麼樣的人，最適合來擔任黨主席。

而黨員會依據候選人對黨的核心價值、中心理念是否符合黨員期待及認同，能否代表現在的黨展現新的魄力、活力及戰鬥力，這也是現在黨員最殷殷期盼的，盼讓整個國民黨脫胎換骨、耳目一新，所以她相信大家最後仍會依自主判斷來投票。

對於，郝龍斌上周日與盧秀燕同框吃米糕，她表示，自己宣布參選後，其實已在楊瓊瓔服務處和盧、楊兩人碰面，3姐妹不僅一起擁抱，盧秀燕也公開表示對她的鼓勵和加油，之後她將每個縣市去拜訪，並向各個藍營縣市首長請益。

