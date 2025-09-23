假冒郭正亮發文嗆趙少康 游淑慧大驚：國民黨主席選舉殺出新狠度

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前立委郭正亮。本報資料照片
前立委郭正亮。本報資料照片

國民黨主席選舉，今社群有人假冒前立委郭正亮之名，在網路發文批評資深媒體人趙少康一事，郭已報警處理。國民黨議員游淑慧今天在臉書說，她已安慰郭正亮「名牌才有被仿冒的價值」，直言「黨內選舉也殺出一個新狠度了」。

游淑慧今天在臉書貼出郭正亮被冒名的假帳號發文，並感嘆說「驚呆..，一切攏是假」，表示這種闇黑步數真是驚呆、也嚇死人，目前這則誇張的假冒名發文標題新聞已經被下架，她再次提醒，一則脆上郭正亮帳號的發言「是假的、假的、假的。」

游淑慧說，目前郭已經報警了，也希望脆友和媒體注意，她也只能安慰郭正亮「名牌才有被仿冒的價值」，直言黨內選舉也殺出一個新狠度了。

「這麼棒棒，應該拿來對付民進黨才對。」游淑慧也嘆，「詐騙無所不在，不用做到這種地步。」

游淑慧今天在臉書貼出郭正亮被冒名的假帳號發文，並感嘆說「驚呆..，一切攏是假」。圖引用自游淑慧臉書
游淑慧今天在臉書貼出郭正亮被冒名的假帳號發文，並感嘆說「驚呆..，一切攏是假」。圖引用自游淑慧臉書

