假冒郭正亮發文嗆趙少康 游淑慧大驚：國民黨主席選舉殺出新狠度
國民黨主席選舉，今社群有人假冒前立委郭正亮之名，在網路發文批評資深媒體人趙少康一事，郭已報警處理。國民黨議員游淑慧今天在臉書說，她已安慰郭正亮「名牌才有被仿冒的價值」，直言「黨內選舉也殺出一個新狠度了」。
游淑慧今天在臉書貼出郭正亮被冒名的假帳號發文，並感嘆說「驚呆..，一切攏是假」，表示這種闇黑步數真是驚呆、也嚇死人，目前這則誇張的假冒名發文標題新聞已經被下架，她再次提醒，一則脆上郭正亮帳號的發言「是假的、假的、假的。」
游淑慧說，目前郭已經報警了，也希望脆友和媒體注意，她也只能安慰郭正亮「名牌才有被仿冒的價值」，直言黨內選舉也殺出一個新狠度了。
「這麼棒棒，應該拿來對付民進黨才對。」游淑慧也嘆，「詐騙無所不在，不用做到這種地步。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言