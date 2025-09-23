影／藍黨魁之爭遭爆背後是「CK楊」 鄭麗文正面回應：負面選舉傷黨員心

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，並接受媒體訪問。記者賴香珊／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，並接受媒體訪問。記者賴香珊／攝影

國民黨主席之爭，候選人鄭麗文聲勢旺，有報導指出其背後是「CK楊」異康董事長楊建綱，恐成「地下黨主席」。鄭麗文今回應，她主要是向楊董請益經濟治國、政黨整合，不懂用意為何，呼籲別用負面選舉、網內互打，只會傷了黨員的心。

鄭麗文今到南投與黨員黨務交流座談，她受訪表示，不懂該傳言的用意為何，大家也都認識楊建綱，他更是當年蔣經國、李國鼎共同要引進高科技支持台積電時期負責執行的重要成員，長年以來都在幫國家、政府、國民黨付出奉獻。

而她一直在鼓勵像楊建綱等這些很重要的前輩，把過去參與的重要歷史，還有當年怎麼幫台灣擘劃經濟藍圖、如何創造護國神山等，透過口述歷史、紀錄片等保存下來，因為這都是台灣非常重要的寶貴經驗，也是國民黨的強項「治國」能力。

她進一步表示，她也因此向楊董、行政院前院長陳冲等前輩請益，長期深入且持續討論要怎麼樣再為台灣創造新的護國神山，畢竟要扛起國民黨主席這個重責大任，這件事情是非常重要的。

此外，當年國民黨、新黨、親民黨分裂，最後國親整合，楊董是關鍵人物，出了很多力，所以像現在希望藍白合，政黨間的整合，他相當有經驗，她最主要就是針對這兩部分向楊董請益，不知道為何會遭敵對陣營不斷暗示，也不懂用意何在。

鄭麗文強調，黨主席選舉更重要的是，將自身參選的動機、決心、主張及政見，向黨員報告，黨員自然會知道需要怎樣的黨主席，她知道有人私底下想透過負面選舉打選戰，但她希望不要在黨內用負面選舉、網內互打，只會傷了黨員的心。

