羅智強：當選黨主席將解決人頭黨員問題

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委羅智強。 圖／聯合報資料照片
國民黨主席改選10月18日舉行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強今天表示，國民黨必須解決人頭黨員問題，若他未來當選黨主席，會調整現有的黨員制度與結構，否則對真正支持國民黨、對國民黨忠誠的自主黨員不公平。

羅智強原本排定今天要南下台中拜會台中市長盧秀燕，但因颱風延期。羅智強表示，已將日期改到本周四（25日）。羅智強表示，盧秀燕目前是國民黨的共主，每一個黨主席候選人都希望能得到盧的祝福，因此他很早安排今天晚要跟盧市長推廣台中美食，但因為颱風來襲，盧市長優先關心災害防範，因此改日期到本周四。

至於人頭黨員爭議，羅智強說，他自己就花非常多力氣來跟自主、真正的黨員同志面對面座談，這也是他透過同黨立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋及顏寬恒在台中辦6場座談會最重要用意。

羅說，像這樣黨員座談會，人頭黨員不可能出現，國民黨必須解決人頭黨員問題，人頭黨員對真正忠心、忠誠支持國民黨的自主黨員不公平，因為人頭黨員不是真正支持國民黨，只是因為有人代繳黨費，如果他當黨主席，一定會全力調整制度、結構改革跟改造。

另外，傳出國民黨團總召傅崐萁私下幫黨主席候選人郝龍斌拉票，羅說，他走的路線和其他黨主席參選的路線有一點不一樣，他是透過立法院兄弟姐妹和地方勤走，及認識的地方議員和議會黨團，已經舉辦近15場黨員座談會、接觸近1500位黨員。

國民黨 黨主席 羅智強

