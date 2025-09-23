郭正亮遭冒名亂國民黨主席選舉 洪孟楷籲候選人自制

國民黨主席選舉進行中，前立委郭正亮遭冒名創設社群網站帳號，發表言論，郭已澄清非他本人所創，也非本人言論。國民黨立委洪孟楷今天表示，拒絕操弄黨主席選舉，回歸真正最合適人選，候選人展現自制，才能讓此次黨主席選舉成為典範。

洪孟楷表示，國民黨主席選舉是黨員之間的事，但因關乎未來2026年與2028年兩次選舉提名與在野整合，也引起社會關注。最不可取的是，近日出現惡意網軍假冒郭正亮，對特定候選人進行謾罵攻擊，明顯企圖帶風向。郭正亮今天已向刑事警察局報案。此舉顯示有人刻意見縫插針、分化在野、炒作矛盾，請所有黨員務必不要中計。呼籲大家以黨內民主、黨員智慧與候選人自制，讓10月18日能真正選出合適人選，不傷和氣、不讓操弄者得逞。

洪孟楷指出，郭正亮今日在群組澄清沒有使用臉書，也沒有使用「脆」。網上所謂郭正亮帳號純屬假冒。而他進一步查閱，這個「guo」開頭的帳號僅在5天前創立，隨即冒名攻擊特定候選人，明顯帶風向。利用政論意見領袖的名義來影響選舉結果，手法拙劣，令人不恥。他全力支持郭正亮報警提告，揪出幕後網軍。

洪孟楷說，隨著10月18日投票將近，類似挑撥動作只會增加。依據黨內民主機制，至少會有4場公開說明會，黨員務必仔細聆聽候選人論述，發揮智慧獨立判斷，不受抹黑干擾。同時呼籲各候選人在辯論及說明會上公開宣示：絕不人身攻擊，絕不破壞黨內和諧，選後無論結果持續為黨、為台灣付出。候選人展現自制，才能讓此次黨主席選舉成為典範。

洪孟楷總結，高中生在颱風天假冒台南市長黃偉哲，僅憑一句「台南放假」，警方不到半天就將人逮捕。如今有人假冒郭正亮，企圖影響黨主席選舉，影響層面更為嚴重，社會期待警方盡快破案。這種危害秩序的行為絕不可寬貸。也請大家互相提醒，不讓惡質網軍破壞在野團結及為民監督的力量。

