快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

郭正亮遭冒名亂國民黨主席選舉 洪孟楷籲候選人自制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉進行中，前立委郭正亮遭冒名創設社群網站帳號，發表言論，郭已澄清非他本人所創，也非本人言論。圖／取自洪孟楷臉書
國民黨主席選舉進行中，前立委郭正亮遭冒名創設社群網站帳號，發表言論，郭已澄清非他本人所創，也非本人言論。圖／取自洪孟楷臉書

國民黨主席選舉進行中，前立委郭正亮遭冒名創設社群網站帳號，發表言論，郭已澄清非他本人所創，也非本人言論。國民黨立委洪孟楷今天表示，拒絕操弄黨主席選舉，回歸真正最合適人選，候選人展現自制，才能讓此次黨主席選舉成為典範。

洪孟楷表示，國民黨主席選舉是黨員之間的事，但因關乎未來2026年與2028年兩次選舉提名與在野整合，也引起社會關注。最不可取的是，近日出現惡意網軍假冒郭正亮，對特定候選人進行謾罵攻擊，明顯企圖帶風向。郭正亮今天已向刑事警察局報案。此舉顯示有人刻意見縫插針、分化在野、炒作矛盾，請所有黨員務必不要中計。呼籲大家以黨內民主、黨員智慧與候選人自制，讓10月18日能真正選出合適人選，不傷和氣、不讓操弄者得逞。

洪孟楷指出，郭正亮今日在群組澄清沒有使用臉書，也沒有使用「脆」。網上所謂郭正亮帳號純屬假冒。而他進一步查閱，這個「guo」開頭的帳號僅在5天前創立，隨即冒名攻擊特定候選人，明顯帶風向。利用政論意見領袖的名義來影響選舉結果，手法拙劣，令人不恥。他全力支持郭正亮報警提告，揪出幕後網軍。

洪孟楷說，隨著10月18日投票將近，類似挑撥動作只會增加。依據黨內民主機制，至少會有4場公開說明會，黨員務必仔細聆聽候選人論述，發揮智慧獨立判斷，不受抹黑干擾。同時呼籲各候選人在辯論及說明會上公開宣示：絕不人身攻擊，絕不破壞黨內和諧，選後無論結果持續為黨、為台灣付出。候選人展現自制，才能讓此次黨主席選舉成為典範。

洪孟楷總結，高中生在颱風天假冒台南市長黃偉哲，僅憑一句「台南放假」，警方不到半天就將人逮捕。如今有人假冒郭正亮，企圖影響黨主席選舉，影響層面更為嚴重，社會期待警方盡快破案。這種危害秩序的行為絕不可寬貸。也請大家互相提醒，不讓惡質網軍破壞在野團結及為民監督的力量。

郭正亮 洪孟楷

延伸閱讀

雙層巴士有望開上國道 洪孟楷：盼提高載運、紓解駕駛員短缺

國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔

新北市長熱門人選大數據 黃國昌聲量爆棚好感度卻最低

罷免開票結果／罷免藍委31:0完封 洪孟楷：仇恨戰勝不了愛與幽默

相關新聞

羅智強：當選黨主席將解決人頭黨員問題

國民黨主席改選10月18日舉行，候選人之一的國民黨團書記長羅智強今天表示，國民黨必須解決人頭黨員問題，若他未來當選黨主席...

郭正亮遭冒名亂國民黨主席選舉 洪孟楷籲候選人自制

國民黨主席選舉進行中，前立委郭正亮遭冒名創設社群網站帳號，發表言論，郭已澄清非他本人所創，也非本人言論。國民黨立委洪孟楷...

對外關係須堅守三大原則 鄭麗文：如當選黨主席 願和北京對話

國民黨主席選舉10月18日登場，候選人鄭麗文昨天表示，國民黨的首要立場是保護台灣的全民福祉，她主張台灣必須堅守以下三大原...

談藍白合 郝龍斌：兩黨協商、民調決定

國民黨主席選舉開跑，「藍白合」成候選人必考題。國民黨主席候選人郝龍斌昨主張，二○二六和二○二八大選，藍白展開黨對黨協商，...

是否舉辦辯論 藍明邀候選人協調

國民黨主席選舉十月十八日投票，候選人鄭麗文昨天呼籲黨中央在各縣市舉辦政見發表會。候選人卓伯源也說，過去就有過各縣市都辦說...

讚郝龍斌厚道、有使命感 盛治仁：這才是黨主席重要的戰力

國民黨主席選舉開打。時任北市府郝家軍子弟兵、現任雲朗觀光集團總經理盛治仁今表示，無私整合、帶領團隊、政策制定、分工合作、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。