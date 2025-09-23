對外關係須堅守三大原則 鄭麗文：如當選黨主席 願和北京對話

國民黨主席選舉10月18日登場，候選人鄭麗文昨天表示，國民黨的首要立場是保護台灣的全民福祉，她主張台灣必須堅守以下三大原則，不做麻煩製造者、不做美中關係的犧牲者、更積極地成為和平締造者。只要有助兩岸溝通，並有助台灣人民的安全與利益，她願意和北京對話、討論兩岸議題。

至於是否支持賴清德政府國防預算提高至GDP 5%？鄭麗文表態她不支持，目前國防預算已超過整體政府預算的三分之一，嚴重排擠其他領域的預算，造成國家財政難以負擔，影響民生建設和社會福利。

鄭麗文說，什麼才是合理的國防預算是可以討論的，但相較日本增加國防只到GDP的1.8%，韓國只有2.3%，台灣在這麼短時間如此大幅度國防預算的增加，並不合理。台海安全應先著重致力於政治上的和解，然後才是台灣需要足以自我防衛的國防與軍備。

鄭麗文昨受「台灣外國記者會」邀請出席座談會，暢談「重返執政？國民黨主席選舉為何重要？ 」並和數十位外國駐台記者意見交流。

鄭麗文指出，目前台灣內外的氛圍嚴峻，國民黨要贏回政權，但如何能代表新民意，考驗這次國民黨主席選舉，以及未來新的黨主席。這次選舉的焦點是世代傳承，並在國民黨的制度與政策面做改革，新的領導也必須讓年輕人更容易接受、並認同國民黨的候選人與政策。

鄭麗文說，現在的國民黨已經沒有以往的豐富資源，這使國民黨體制必須要有更多的調整與改變。她會是一個專職的黨主席，她承諾國民黨需要集體領導，擴大決策圈，讓更多意見進入國民黨的思維與決策。

鄭麗文說，藍白合作非常重要，她主張建立誠信，公平公開的機制，並且由兩黨中常會通過，如此才能服眾，取得兩黨支持者的信任。她擔任國民黨主席會讓民意支持度成為第一大黨，超越民進黨。國民黨的強項在善用治理、治國政策，她主張在執政前就組成「影子內閣」，監督民進黨的執政，並提出國民黨的各項政策。

鄭麗文指出，國民黨應該降低兩岸衝突，避免兩岸衝突戰爭，進行兩岸的和解，推動兩岸的交流與和平互動。相反地，民進黨視對岸為仇敵，已經造成兩岸對立緊張，影響台灣的經濟與民生。

媒體詢問，如果當選國民黨主席，是否會前往北京和大陸國家主席習近平見面對話？鄭麗文說，只要有助於兩岸溝通，有助於台灣人民的安全與利益，她願意和北京進行對話、討論兩岸許多影響台灣的各項議題。

被問及是否支持九二共識？鄭麗文說，九二共識很重要，重啟對話，建立互動交流，在民進黨的兩岸停滯後，九二共識可以做為回復對話與互動的基礎。但兩岸不可能只是停留在九二共識，要與時並進。

商品推薦