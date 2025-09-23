聽新聞
是否辯論 藍明邀候選人協調

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁／台北報導

國民黨主席選舉十月十八日投票，候選人鄭麗文昨天呼籲黨中央在各縣市舉辦政見發表會。候選人卓伯源也說，過去就有過各縣市都辦說明會的經驗；他建議可縮短時間、場次密集，讓候選人自由參加，但黨中央不能不辦。國民黨回應，明天將邀集候選人協調形式及場數，若大家有共識就會辦理。

國民黨預定於十月四日至十月十五日期間舉辦候選人政見說明會，選務單位將於周三邀集六位候選人協調政見會相關事宜，依共識決定是否要舉辦辯論及場數等，若六人皆有共識，黨中央就會辦理。至於媒體所辦辯論會，黨中央強調與國民黨無關。

鄭麗文說，民進黨永遠無法改革的問題就在人頭黨員，國民黨有非常多資深的自主性黨員，黨主席候選人若能直接面對黨員，讓黨員有參與感，也鼓勵黨員可透過獨立思考判斷，而不是僅聽從人頭大戶的指揮，「希望國民黨不要淪為第二個民進黨」。

卓伯源也表示，人頭黨員違背民主政治原則，所以國民黨應該讓黨主席候選人直接訴諸黨員。

