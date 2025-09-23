談藍白合 郝龍斌：兩黨協商、民調決定

國民黨主席選舉開跑，「藍白合」成候選人必考題。國民黨主席候選人郝龍斌昨主張，二○二六和二○二八大選，藍白展開黨對黨協商，以民調等方式找出最有勝算的人選，絕不容許郭台銘事件重演。黨主席候選人鄭麗文認為，藍白合取決於黨主席誠信與遊戲規則。

郝龍斌昨接受網路直播專訪時說，台中市長盧秀燕目前看來是眾望所歸的二○二八人選，若屆時盧仍是最強人選，當然可徵召她；但萬一有其他變數，以他的公信力，可邀大家坐下來商量，如何透過公平透明機制，協調後產生能贏的「當選人」。

他舉例，如果兩人有參選總統意願，就把雙方找來聽取各自說法；若以民調決定，雙方各擇兩家民調、再加上一份黨中央的共五份民調，去掉頭尾，取中間三家民調平均，結果誰勝出就是誰出線。他強調，協調機制要雙方能接受，結果要公平公開公正。

郝龍斌說，如何把在野席次極大化，國民黨絕對要給民眾黨生存空間，黨對黨談判彼此要有善意，沒有二○二六就沒有二○二八，二○二六透過雙方合作先建立好的基礎互信，才有可能談二○二八；明年九合一選舉提名，原則「現任優先」，視整體區域狀況由易到難，展開黨對黨協商，以民調等方式推舉最強人選。

鄭麗文：取決於黨主席誠信與遊戲規則

鄭麗文則表示，藍白要合，一是取決黨主席誠信，二是要遵守遊戲規則，這當中要符合兩黨決策及體制，一切必須正式由兩黨中常會通過後公布。以二○二六來說，現任優先，非藍白執政縣市中若兩黨都有適合人選，則共同議定民調，並於當選後共同組成執政團隊。

另位黨主席候選人卓伯源認為，藍白合最重要的是在於黨主席公正無私，不受到政治勢力影響；他若當主席，會在藍白合上先採協調方式，比照歐洲內閣制國家精神，未來若拿到政權更會落實內閣制權力分享的精神，這也是未來要努力的方向。

針對國民黨主席選舉動態，民眾黨秘書長周榆修表示，這是該黨黨內機制，民眾黨不會介入，至於未來在野陣營合作的期待，主要來自社會真實發生過的案例與數字，這也是不爭的事實。他以「反惡鬥罷免」運動為例，從基隆市長謝國樑罷免案的險勝，再到國民黨立委林沛祥罷免案數字翻倍，甚至是後來的核三重啟公投案差距擴大，數度證明在野合作的重要性。

不過，周榆修說，在野陣營合作基礎應是「開誠布公」、避免雙方誤判，合作也應該像立法院黨團協商，大家坐下來把話講清楚；國民黨主席選舉結果，無論最後誰出線，「雙方都要誠實面對未來合作上的挑戰與現實」。

