讚郝龍斌厚道、有使命感 盛治仁：這才是黨主席重要的戰力

國民黨主席選舉開打。時任北市府郝家軍子弟兵、現任雲朗觀光集團總經理盛治仁今表示，無私整合、帶領團隊、政策制定、分工合作、拔擢人才等，都是做黨主席最重要的任務；郝龍斌受其父親郝柏村的影響，有很強的使命感要整合各方量，促成國民黨有重新執政的機會。

盛治仁指出，關於國民黨主席選舉，他的立場並不中立，並提出個人看法。外界普遍認為，前立委鄭麗文和立委羅智強「戰力」較強，又是中生代，是比較適合的人選。其實幾位人選都很優秀，都是戰將。只是他想重新思考「戰力」這個名詞的內涵。

盛治仁表示，如果說戰力是指言詞犀利、口才便給，可以跟民進黨政治人物激辯交鋒，他認為鄭麗文和羅智強戰力最強，這應該也是許多藍軍支持者的看法；但這是不是做一位黨主席最需要的戰力？ 他認為，無私整合、帶領團隊、政策制定、分工合作、拔擢人才等都是最重要的任務。

盛治仁說，郝龍斌擔任過立委、環保署長、台北市長，帶領過團隊作戰。記得郝在台北市長任內，陳水扁總統推動中正紀念堂更名為台灣民主紀念館，郝市府啟動文資鑑定程序將其列為暫訂古蹟，阻止了這項計畫。

2007年在凱道命名、公投綁大選、「全民傳聖火、前進聯合國」等議題上也都有激烈攻防。盛治仁說，這種團隊對抗的軍團作戰經驗是很重要的，也才是黨主席重要的戰力。

盛治仁說，郝龍斌任內也努力栽培許多年輕世代，都是三十多歲就擔任局處首長的政務官。他在擔任郝市府部屬期間，看到的這位長官是有執行力且勇於承擔的一位領導者。當然也看到郝當時的缺點是相信「為政不在多言」，不會經營媒體關係、跟不熟的人親和力不夠。

盛治仁說，他印象最深刻的是不管面對貓纜塔柱基座危機，捷運文湖線頻繁故障、乃至於文林苑事件，郝龍斌都處變不驚，專注面對處理危機還能讓心情及生活不受影響，這種泰山崩於前而面不改色的大將之風是他非常佩服的一個特質。

盛治仁提到，另外一個讓他佩服的是郝龍斌的厚道，民眾黨前主席柯文哲被收押之後，許多媒體邀請郝龍斌上節目評論，他都沒答應。有一次遇到問他原因，郝說柯主席現在已經很慘了，尤其他母親一定很難過，當時郝自己被攻擊時雖然沒有太在意，但母親是很擔心的，所以他就不再多發言了。

盛治仁說，這次參選的幾位都很優秀，相信不管誰當選都能有好的表現。黨內選舉的重點不在互相攻擊，而在於誰能融合最大戰力，結合不同世代的力量往前走。根據他與郝龍斌共事經驗的近身觀察結果，認為郝受其父親的影響，有很強的使命感要整合各方量促成國民黨有重新執政的機會。

盛治仁說，相信從不同角度看待幾位候選人也會有不同的意見，他都尊重，也歡迎提出討論。但請不要口出惡言，畢竟表達自己看法，尊重別人意見（異見），是民主政治基本運作原則。

商品推薦