快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

喊話藍營大老「放心交棒」 羅智強：徐巧芯、盧媽三子都支持我

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
參選國民黨主席的立委羅智強表示，經歷過大罷免的藍委都是武功高強的戰將，要領導他們靠的不只是能力，還有感情，誰與他們感情最好？「當然是我」。記者陳敬丰／攝影
參選國民黨主席的立委羅智強表示，經歷過大罷免的藍委都是武功高強的戰將，要領導他們靠的不只是能力，還有感情，誰與他們感情最好？「當然是我」。記者陳敬丰／攝影

國民黨主席10月18日改選，6名候選人紛紛展開地方行程爭取支持，立委羅智強這兩天連續在台中舉辦6場政見說明會，最後一場到大里；他強調，國民黨立委經歷大罷免，各個「武功高強」，要能夠讓他們服氣，靠的不只是能力，誰與他們感情最好？「當然是我」。

羅智強獲得台中藍委顏寬恒、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等人支持，昨日與今日在台中舉辦總共6場座談會；他表示，自己就是受到這些中生代與新生代的立委們支持，才在823後起意參選黨主席，而且深覺「真的準備好了」，從政20年一步一腳印，黨主席該兼顧的面向通通合格。

羅智強列出4點黨主席該有的能力；第一，團結，他這幾年捐了1200萬元給國民黨，無論是選舉還是反罷免都全國站台，參與上千場街頭宣講；第二，無私，他是第一個承諾2028為台中市長盧秀燕開路的候選人，國民黨過去只要是黨主席選總統，從來沒贏過。

羅智強表示，第三點是戰力要強，從輔選、選舉到立法院的表現，他從來沒有輸過民進黨；第四點就是要能夠吃苦耐勞，「全台灣的政治人物誰能徒步走1200公里輔選？只有我做到」，國民黨是在野黨，想重返執政，一定要拿出決心，讓大家知道國民黨願意和人民站在一起。

談起「立法委員適不適合選黨主席」，羅智強除了再拿出民眾黨主席黃國昌與立法院副院長江啟臣舉例，更強調藍綠現在最大的戰場就在立院，「元帥在前線，作戰就沒有時間差」，黨主席和立委溝通順暢，不會有雙頭馬車的情形。

「經歷過大惡罷血戰的立委，自己打贏選舉，每個都有戰功，都是武功高強的戰將」，羅智強指出，要領導這些藍委、讓他們服氣，靠的就是感情，他是與立委們感情最好的候選人，每天一起出生入死作戰，有難互助，藍委徐巧芯、「盧媽三子」都已表態支持他。

羅智強表示，自己並不只是一個人，更承擔了國民黨年輕戰將的期許，這次選舉是一場世代交替，藍營前輩可能不放心中生代與新生代接班，但這一代立委真的很棒，他要對前輩們說「可以放心交棒了」，由他們主導黨務，也可以吸引年輕人加入國民黨。

黨主席 國民黨 羅智強

延伸閱讀

影／年輕人不喜歡國民黨？羅智強：可是年輕人喜歡徐巧芯和我

影／與盧秀燕合體因颱風延期 羅智強：改約周四晚吃小吃

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

相關新聞

喊話藍營大老「放心交棒」 羅智強：徐巧芯、盧媽三子都支持我

國民黨主席10月18日改選，6名候選人紛紛展開地方行程爭取支持，立委羅智強這兩天連續在台中舉辦6場政見說明會，最後一場到...

影／年輕人不喜歡國民黨？羅智強：可是年輕人喜歡徐巧芯和我

參選國民黨主席的立法委員羅智強今下午到台中座談，他引立委徐巧芯告訴他的話說，「讓我們新一代能夠登上歷史舞台，翻起新的篇章...

影／與盧秀燕合體因颱風延期 羅智強：改約周四晚吃小吃

參選國民黨主席的立法委員羅智強下午說，台中市長盧秀燕本來約他今天晚上去吃小吃，但是因為颱風來襲，行程已經改在周四晚間。

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

國民黨地方人士指出，台中黨員自主性頗高，從本屆黨主席選舉，朱立倫贏遍全國只輸台中；另在上屆補選中，江啟臣贏郝龍斌，可推論...

郝龍斌：選舉提名「現任優先、民調決定」不容許郭台銘事件重演

國民黨主席選舉開跑，藍白合成候選人必考題。國民黨主席候選人郝龍斌表示，台中市長盧秀燕目前看來是眾望所歸的2028人選，若...

籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

國民黨主席選舉如火如荼，選情也引發關注，國民黨主席候選人鄭麗文表示，國民黨不能淪為第二個民進黨，黨內選舉不能像民進黨一樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。