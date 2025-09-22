喊話藍營大老「放心交棒」 羅智強：徐巧芯、盧媽三子都支持我
國民黨主席10月18日改選，6名候選人紛紛展開地方行程爭取支持，立委羅智強這兩天連續在台中舉辦6場政見說明會，最後一場到大里；他強調，國民黨立委經歷大罷免，各個「武功高強」，要能夠讓他們服氣，靠的不只是能力，誰與他們感情最好？「當然是我」。
羅智強獲得台中藍委顏寬恒、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等人支持，昨日與今日在台中舉辦總共6場座談會；他表示，自己就是受到這些中生代與新生代的立委們支持，才在823後起意參選黨主席，而且深覺「真的準備好了」，從政20年一步一腳印，黨主席該兼顧的面向通通合格。
羅智強列出4點黨主席該有的能力；第一，團結，他這幾年捐了1200萬元給國民黨，無論是選舉還是反罷免都全國站台，參與上千場街頭宣講；第二，無私，他是第一個承諾2028為台中市長盧秀燕開路的候選人，國民黨過去只要是黨主席選總統，從來沒贏過。
羅智強表示，第三點是戰力要強，從輔選、選舉到立法院的表現，他從來沒有輸過民進黨；第四點就是要能夠吃苦耐勞，「全台灣的政治人物誰能徒步走1200公里輔選？只有我做到」，國民黨是在野黨，想重返執政，一定要拿出決心，讓大家知道國民黨願意和人民站在一起。
談起「立法委員適不適合選黨主席」，羅智強除了再拿出民眾黨主席黃國昌與立法院副院長江啟臣舉例，更強調藍綠現在最大的戰場就在立院，「元帥在前線，作戰就沒有時間差」，黨主席和立委溝通順暢，不會有雙頭馬車的情形。
「經歷過大惡罷血戰的立委，自己打贏選舉，每個都有戰功，都是武功高強的戰將」，羅智強指出，要領導這些藍委、讓他們服氣，靠的就是感情，他是與立委們感情最好的候選人，每天一起出生入死作戰，有難互助，藍委徐巧芯、「盧媽三子」都已表態支持他。
羅智強表示，自己並不只是一個人，更承擔了國民黨年輕戰將的期許，這次選舉是一場世代交替，藍營前輩可能不放心中生代與新生代接班，但這一代立委真的很棒，他要對前輩們說「可以放心交棒了」，由他們主導黨務，也可以吸引年輕人加入國民黨。
