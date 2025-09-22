影／年輕人不喜歡國民黨？羅智強：可是年輕人喜歡徐巧芯和我

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
參選國民黨主席的立法委員羅智強今下午到台中座談，他引立委徐巧芯告訴他的話說，「讓我們新一代能夠登上歷史舞台，翻起新的篇章」，這是國民黨今天最好的機會，「給中生帶領航、給新生代舞台」，才有可能創造改變，讓年輕人願意加入國民黨、願意支持國民黨。

羅智強下午由立法委員顏寬恒安排，在顏的霧峰服務處與民眾座談。羅智強說，辯論會上有人提問說「年輕人不喜歡國民黨，怎麼解決這個問題？」他說，「可是年輕人喜歡徐巧芯啊，年輕人還喜歡我啊」；你要年輕人喜歡國民黨 ，你當然選一個年輕人喜歡的黨主席，你不選年輕人喜歡的黨主席，請問你叫年輕人怎麼喜歡國民黨。

羅智強說，國民黨這一代的年輕人實在棒到讓人感動和欽佩。他向台下民眾細數，並問「廖偉翔棒不棒、羅廷瑋棒不棒、黃健豪棒不棒....」最後問到「羅智強棒不棒」台下一片掌聲

他說，徐巧芯已經答應他，「我們兩個就是一體的」，她是第一個出來支持他選黨主席的。他說，徐巧芯還說因為國民黨要世代交替，要讓我們新一代能夠登上歷史舞台，翻起新的篇章。

羅智強說，這是國民黨今天最好的機會，「給中生帶領航、給新生代舞台」才有可能創造一個改變，讓年輕人願意加入國民黨、願意支持國民黨。

羅智強政見說明會已辦10多場，他說，還在籌辦30多場，不只是台中，明天就要去雲林，包括台南、屏東也都在籌辦中；像昨天在台中的4場座談會，就是他在立法院的好兄弟顏寬恒、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪替他辦的，尤其後3人是「盧媽3子」，對他有特殊的情感和意義，所以台中會跑得多一點。

