國民黨選主席 白營：誰出線都要面對合作挑戰與現實

國民黨主席10月18日改選，是否影響藍白合作，民眾黨秘書長周榆修今天說，國民黨體制龐大，就像「要大象轉彎不容易」，務實看待國民黨主席選舉結果，無論誰出線，都要誠實面對雙方未來合作上的挑戰與現實。

周榆修中午接受網路直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。周榆修說，前民眾黨主席柯文哲交保後，近期有兩件重要的事情，一是到台大醫院進行完整健檢，二是陪伴家人。

周榆修指出，柯文哲在法院一審判決之前，仍有官司要處理，目前每週二、四都要開庭，會占掉一半以上的時間跟精神，柯文哲需要突破「司法枷鎖」，也是現階段比較重要的事情。

前民眾黨立委蔡壁如拋出希望柯文哲2026投入台南市長選戰。周榆修表示，與柯文哲並未談到要選台南市長，且現階段黨內也沒有人會想把柯文哲派到哪裡選舉，更何況台南很複雜。

至於藍白未來是否能合作，周榆修說，國民黨體制龐大，就像「要大象轉彎不容易」，不論最後誰當選國民黨主席，民眾黨都必須正視與國民黨間存在的問題。民眾黨務實看待國民黨主席選舉結果，無論誰出線，都要誠實面對雙方未來合作上的挑戰與現實。

柯文哲日前與現任民眾黨主席黃國昌長談後，柯文哲認同維持「2年條款」。周榆修說，兩年條款一定要執行，這也再度獲確認，就是要貫徹執行；對於未來民眾黨立法院團總召由誰擔任，他說，黨團互推是主要基礎。

周榆修指出，黃國昌是現任主席，柯文哲是黨的重要資產，不排除未來開黨團大會時，柯文哲及黃國昌2位督軍都在。所有支持者都能看到柯文哲治軍嚴明，而黃國昌掌握議題的能力和貫徹柯意志的決心，「我覺得會比較精彩」。

