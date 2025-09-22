與盧秀燕合體因颱風延期 羅智強：改約周四晚吃小吃

參選國民黨主席的立法委員羅智強下午說，台中市長盧秀燕本來約他今天晚上去吃小吃，但是因為颱風來襲，行程已經改在周四晚間。

羅智強下午由立法委員顏寬恒安排，在顏寬恒的霧峰服務處與民眾座談，並在座談前接受媒體採訪。

他說，這是市長盧秀燕排給他的時間，因為盧市長最近在推廣小吃，所以約了要去吃小吃。但是因為颱風過境，市長的心思放在如何去防範颱風，所以把時間延到周四晚上，周四他會再來一趟，跟盧市長一起推廣台中的小吃。

羅智強說，相信盧市長對每一位參選人都是保持祝福，這一場黨內君子之爭，盧秀燕市長樂見大家把政見說出來，一起來贏得國民黨同志的支持。 立法委員羅智強下午在立委顏寬恒的霧𡶶服務處與民眾座談。記者黃寅／攝影 立法委員羅智強下午在立委顏寬恒的霧𡶶服務處與民眾座談。記者黃寅/攝影

