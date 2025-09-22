聽新聞
0:00 / 0:00
與盧秀燕合體因颱風延期 羅智強：改約周四晚吃小吃
參選國民黨主席的立法委員羅智強下午說，台中市長盧秀燕本來約他今天晚上去吃小吃，但是因為颱風來襲，行程已經改在周四晚間。
羅智強下午由立法委員顏寬恒安排，在顏寬恒的霧峰服務處與民眾座談，並在座談前接受媒體採訪。
他說，這是市長盧秀燕排給他的時間，因為盧市長最近在推廣小吃，所以約了要去吃小吃。但是因為颱風過境，市長的心思放在如何去防範颱風，所以把時間延到周四晚上，周四他會再來一趟，跟盧市長一起推廣台中的小吃。
羅智強說，相信盧市長對每一位參選人都是保持祝福，這一場黨內君子之爭，盧秀燕市長樂見大家把政見說出來，一起來贏得國民黨同志的支持。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言