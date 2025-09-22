聽新聞
國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵
國民黨地方人士指出，台中黨員自主性頗高，從本屆黨主席選舉，朱立倫贏遍全國只輸台中；另在上屆補選中，江啟臣贏郝龍斌，可推論出台中黨員投票看中「世代交替」、「地方屬性」具自主性。
國民黨主席2025年選舉將在10月18日投票，目前候選人 包含郝龍斌、羅智強、前立委鄭麗文、彰化前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘等人。郝龍斌到台中與盧秀燕敘舊吃米糕；另立委羅智強則在台中連兩日舉辦座談會。另有候選人向派系大老尋求支持，但尚未獲得對方承諾。
台中市約有5萬國民黨員，可參與投票的約2.8萬人。藍營基層樁腳指出，羅智強辦座談會的效果不錯，會後抽樣詢問，有人原本支持特定對象，但羅智強的座談讓人感覺對改革黨務有企圖心，轉而收獲不少支持。羅智強提出「一個太陽，我當月亮」公開宣示若當選黨主席，要當「最強月亮」，為國民黨照亮夜路「成為盧秀燕的開路先鋒。」羅已辦了約15場，已規畫也有10場發表會，最後應接近50場。
國民黨務人士指出，從台中歷次國民黨主席選舉結果，主流派不一定占上風，還得拿出改革計畫與領導魅力。例如上屆補選，江啟臣大獲全勝，黨員希望國民黨世代交替、年輕化，才能繼續走下去；本屆黨主席之爭，朱立倫贏了全國只輸台中，台中人有自主意見。
