快訊

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

廣播界傳奇殞落…「廣播界白嘉莉」離開人世 電台證實噩耗

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席侯選人羅智強連兩日在台中舉辦多場政見發表會。記者趙容萱／攝影
國民黨主席侯選人羅智強連兩日在台中舉辦多場政見發表會。記者趙容萱／攝影

國民黨地方人士指出，台中黨員自主性頗高，從本屆黨主席選舉，朱立倫贏遍全國只輸台中；另在上屆補選中，江啟臣贏郝龍斌，可推論出台中黨員投票看中「世代交替」、「地方屬性」具自主性。

國民黨主席2025年選舉將在10月18日投票，目前候選人 包含郝龍斌、羅智強、前立委鄭麗文、彰化前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘等人。郝龍斌到台中與盧秀燕敘舊吃米糕；另立委羅智強則在台中連兩日舉辦座談會。另有候選人向派系大老尋求支持，但尚未獲得對方承諾。

台中市約有5萬國民黨員，可參與投票的約2.8萬人。藍營基層樁腳指出，羅智強辦座談會的效果不錯，會後抽樣詢問，有人原本支持特定對象，但羅智強的座談讓人感覺對改革黨務有企圖心，轉而收獲不少支持。羅智強提出「一個太陽，我當月亮」公開宣示若當選黨主席，要當「最強月亮」，為國民黨照亮夜路「成為盧秀燕的開路先鋒。」羅已辦了約15場，已規畫也有10場發表會，最後應接近50場。

國民黨務人士指出，從台中歷次國民黨主席選舉結果，主流派不一定占上風，還得拿出改革計畫與領導魅力。例如上屆補選，江啟臣大獲全勝，黨員希望國民黨世代交替、年輕化，才能繼續走下去；本屆黨主席之爭，朱立倫贏了全國只輸台中，台中人有自主意見。

台北市前市長郝龍斌與台中市長吃米糕敘舊。記者陳敬丰／攝影
台北市前市長郝龍斌與台中市長吃米糕敘舊。記者陳敬丰／攝影

國民黨 羅智強

延伸閱讀

郝龍斌：選舉提名「現任優先、民調決定」不容許郭台銘事件重演

影／胡志強力挺郝龍斌 呼籲當選後要藍白合

力挺郝龍斌選黨魁 胡志強：中部會是他得票大本營

藍黨魁之爭開戰 羅智強自詡「2028最強月亮」當盧秀燕開路先鋒

相關新聞

郝龍斌：選舉提名「現任優先、民調決定」不容許郭台銘事件重演

國民黨主席選舉開跑，藍白合成候選人必考題。國民黨主席候選人郝龍斌表示，台中市長盧秀燕目前看來是眾望所歸的2028人選，若...

力挺郝龍斌選黨魁 胡志強：中部會是他得票大本營

國民黨主席候選人郝龍斌昨天拜會台中市長盧秀燕，今與台中市前市長胡志強同台，積極爭取支持。郝龍斌說，盧秀燕給他很多溫暖與祝...

卓伯源批中天欺世盜名 朱立倫不發聲將成歷史罪人

國民黨主席候選人卓伯源未獲中天電視台邀請參加電視辯論會，他今開記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面，中天在未獲...

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

國民黨地方人士指出，台中黨員自主性頗高，從本屆黨主席選舉，朱立倫贏遍全國只輸台中；另在上屆補選中，江啟臣贏郝龍斌，可推論...

與盧秀燕合體因颱風延期 羅智強：改約周四晚吃小吃

參選國民黨主席的立法委員羅智強下午說，台中市長盧秀燕本來約他今天晚上去吃小吃，但是因為颱風來襲，行程已經改在周四晚間。

籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

國民黨主席選舉如火如荼，選情也引發關注，國民黨主席候選人鄭麗文表示，國民黨不能淪為第二個民進黨，黨內選舉不能像民進黨一樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。