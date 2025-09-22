快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

郝龍斌：選舉提名「現任優先、民調決定」不容許郭台銘事件重演

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（左）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（中）特地從新加坡趕回力挺。記者胡經周／攝影
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（左）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（中）特地從新加坡趕回力挺。記者胡經周／攝影

國民黨主席選舉開跑，藍白合成候選人必考題。國民黨主席候選人郝龍斌表示，台中市長盧秀燕目前看來是眾望所歸的2028人選，若屆時盧仍是最強人選，當然可徵召她；但萬一有其他變數，以他的公信力，可邀大家坐下來商量，如何透過公平透明機制，協調後產生能贏的「當選人」。

郝龍斌今接受「誰來早餐」網路直播專訪時舉例，若兩人有參選總統意願，就把雙方找來聽取各自說法，若以民調決定，雙方各擇兩家民調、再加上一份黨中央共五份民調，頭尾去掉，取中間三家民調平均，結果誰勝出就是誰出線。他強調，協調機制要雙方能接受，結果要公平公開公正。

郝龍斌說，國民黨絕對要給民眾黨生存空間，如何把席次極大化，黨對黨談判彼此要有善意，沒有2026就沒有2028，希望2026透過雙方合作先建立好的基礎互信，2028才有可能來談。明年九合一選舉提名，藍白將進行黨對黨協商，雙方各代表，以民調方式推舉出最強人選。

郝龍斌說，黨與黨之間協商其實沒那麼難，原則「現任優先」，是整體區域狀況由易到難；如果民眾黨也有候選人有意挑戰，雙方就要坐下來，用民調或其他方式決定。

郝龍斌說，他有行政與黨務經驗歷練，也參與過多次選舉，跟各個主要黨內要角都有較好的關係，只要本於公正，提出大家都能接受的合理制度，以他的公信力，他有信心可以團結國民黨。絕對不容許上次大選郭台銘的事件再度重演；如果是有實力的人選，可以坐下來談，徵詢其意見，看能否溝通協商，不能的話就來談共同可接受的機制決定人選。

民調 郝龍斌 國民黨

延伸閱讀

影／胡志強力挺郝龍斌 呼籲當選後要藍白合

力挺郝龍斌選黨魁 胡志強：中部會是他得票大本營

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

談到與柯文哲過節 郝龍斌：小恩小怨已經翻頁、2028下架民進黨

相關新聞

郝龍斌：選舉提名「現任優先、民調決定」不容許郭台銘事件重演

國民黨主席選舉開跑，藍白合成候選人必考題。國民黨主席候選人郝龍斌表示，台中市長盧秀燕目前看來是眾望所歸的2028人選，若...

力挺郝龍斌選黨魁 胡志強：中部會是他得票大本營

國民黨主席候選人郝龍斌昨天拜會台中市長盧秀燕，今與台中市前市長胡志強同台，積極爭取支持。郝龍斌說，盧秀燕給他很多溫暖與祝...

卓伯源批中天欺世盜名 朱立倫不發聲將成歷史罪人

國民黨主席候選人卓伯源未獲中天電視台邀請參加電視辯論會，他今開記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面，中天在未獲...

籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

國民黨主席選舉如火如荼，選情也引發關注，國民黨主席候選人鄭麗文表示，國民黨不能淪為第二個民進黨，黨內選舉不能像民進黨一樣...

影／胡志強力挺郝龍斌 呼籲當選後要藍白合

投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強特地從新加坡趕回力挺，並當場建議...

觀察站／藍黨魁選舉決戰中台灣 「尊盧」成共同路線

國民黨主席選舉開跑，六位候選人積極布局尋求地方支持。但政壇觀察發現，儘管戰場遍布全台，卻繞著台中市長盧秀燕打轉，不論政見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。