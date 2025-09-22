郝龍斌：選舉提名「現任優先、民調決定」不容許郭台銘事件重演

國民黨主席選舉開跑，藍白合成候選人必考題。國民黨主席候選人郝龍斌表示，台中市長盧秀燕目前看來是眾望所歸的2028人選，若屆時盧仍是最強人選，當然可徵召她；但萬一有其他變數，以他的公信力，可邀大家坐下來商量，如何透過公平透明機制，協調後產生能贏的「當選人」。

郝龍斌今接受「誰來早餐」網路直播專訪時舉例，若兩人有參選總統意願，就把雙方找來聽取各自說法，若以民調決定，雙方各擇兩家民調、再加上一份黨中央共五份民調，頭尾去掉，取中間三家民調平均，結果誰勝出就是誰出線。他強調，協調機制要雙方能接受，結果要公平公開公正。

郝龍斌說，國民黨絕對要給民眾黨生存空間，如何把席次極大化，黨對黨談判彼此要有善意，沒有2026就沒有2028，希望2026透過雙方合作先建立好的基礎互信，2028才有可能來談。明年九合一選舉提名，藍白將進行黨對黨協商，雙方各代表，以民調方式推舉出最強人選。

郝龍斌說，黨與黨之間協商其實沒那麼難，原則「現任優先」，是整體區域狀況由易到難；如果民眾黨也有候選人有意挑戰，雙方就要坐下來，用民調或其他方式決定。

郝龍斌說，他有行政與黨務經驗歷練，也參與過多次選舉，跟各個主要黨內要角都有較好的關係，只要本於公正，提出大家都能接受的合理制度，以他的公信力，他有信心可以團結國民黨。絕對不容許上次大選郭台銘的事件再度重演；如果是有實力的人選，可以坐下來談，徵詢其意見，看能否溝通協商，不能的話就來談共同可接受的機制決定人選。

