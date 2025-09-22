籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

國民黨主席選舉如火如荼，選情也引發關注，國民黨主席候選人鄭麗文表示，國民黨不能淪為第二個民進黨，黨內選舉不能像民進黨一樣變在比誰人頭黨員多，不可諱言這次延後黨員繳費，自然引發外界揣測，所以希望黨中央能在各縣市辦黨主席政見發表會，讓自主黨員獨立思考，而非聽人頭大戶的指揮。

鄭麗文今早接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時分享，自己正持續到各處拜訪，昨天也於台中成立「大台中黃埔後援會」，到場人數比預期多三倍，獲黨員熱情支持；昨天同時也拜訪過往同事前立委顏清標、立委嚴寬恒等人。

鄭麗文也提到，她跟台中市長盧秀燕在過去是同事，這次選黨主席，盧秀燕也是最早表達關心的，大罷免前也特別去台中找盧秀燕並給熱情擁抱，而盧秀燕而也公開為她加油；另外，也去拜會國民黨前主席「伯公」吳伯雄，吳伯雄非常照顧跟提拔年輕世代。

鄭麗文也於節目後接受媒體聯訪後，回應有關選情及黨員票的議題。鄭麗文表示，希望國民黨不要淪為第二個民進黨，民進黨永遠無法改革的問題就是整個民進黨都是被人頭黨員所占據，人頭黨員就歸屬地方派系，所以民進黨內選舉每次都是一次民進黨內派系大拚鬥，看誰人頭黨員多，但國民黨跟民進黨不一樣，國民黨是百年大黨，有非常多資深、對黨忠誠的自主性黨員，而這當中很多是前黃復興黨部的黨員，也很多入黨超過40年的一般黨員，都是高度自主性投票的黨員，這些黨員比例在國民黨內是很高的。

鄭麗文感嘆，不可諱言的，國民黨中央延後兩周黨主席登記參選，重點是延後了黨員繳費、恢復黨權的時間，自然就引起非常多揣測跟傳言，是不是多這兩周時間就是要幫人頭黨員繳交黨費？希望黨中央這次主辦黨務時，可以在全台灣每個縣市舉辦政見發表會，讓黨主席候選人們都能直接面對黨員，讓黨員能夠有參與感，不要只是象徵性的，辦個幾場政見發表會，鼓勵自主性黨員可以透過自身獨立思考判斷，來選擇真正適合的主席人選，而不是就聽從人頭大戶的指揮。 國民黨主席參選人鄭麗文（圖）上午接受王淺秋廣播專訪。記者曾原信／攝影 國民黨主席參選人鄭麗文（圖）上午接受王淺秋廣播專訪後接受媒體聯訪。圖／取自UDN TV

商品推薦