影／胡志強力挺郝龍斌 呼籲當選後要藍白合
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強特地從新加坡趕回力挺，並當場建議郝龍斌當選主席後要與民眾黨密切合作，也希望未來考慮副主席及秘書長職位時，可從黨主席候選人中選擇。
胡志強表示，郝龍斌說「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」，讓台灣人都覺得國家有方向、有立場，有自己的堅持。中華民國再小，也是正正當當的國家，在努力之下打開自己的局面，「郝龍斌這幾句話讓我感到相當厲害，比我厲害多了」。
接著胡志強向郝龍斌提出三項建議，首先，國民黨目前合作，絕對是「白比綠重要」，藍如果能跟白密切結合，綠一點都不重要。另外，國民黨多年來努力要增加年輕黨員，現在比例聽說只有一成，還是太少，所以要增加青年黨員。
最後胡志強表示，現在選國民黨主席的優秀同志，不要黨內互打、影響將來的團結，郝龍斌將來考慮副主席、秘書長職位時，如果現在的黨主席候選人中有可用的人，都應該放大胸懷納入豪傑，為黨奮鬥，要給台灣、中華民國、國民黨帶來更好的未來。
