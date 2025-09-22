快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

影／胡志強力挺郝龍斌 呼籲當選後要藍白合

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（左）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（右）特地從新加坡趕回力挺。記者胡經周／攝影
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（左）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（右）特地從新加坡趕回力挺。記者胡經周／攝影

投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強特地從新加坡趕回力挺，並當場建議郝龍斌當選主席後要與民眾黨密切合作，也希望未來考慮副主席及秘書長職位時，可從黨主席候選人中選擇。

胡志強表示，郝龍斌說「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」，讓台灣人都覺得國家有方向、有立場，有自己的堅持。中華民國再小，也是正正當當的國家，在努力之下打開自己的局面，「郝龍斌這幾句話讓我感到相當厲害，比我厲害多了」。

接著胡志強向郝龍斌提出三項建議，首先，國民黨目前合作，絕對是「白比綠重要」，藍如果能跟白密切結合，綠一點都不重要。另外，國民黨多年來努力要增加年輕黨員，現在比例聽說只有一成，還是太少，所以要增加青年黨員。

最後胡志強表示，現在選國民黨主席的優秀同志，不要黨內互打、影響將來的團結，郝龍斌將來考慮副主席、秘書長職位時，如果現在的黨主席候選人中有可用的人，都應該放大胸懷納入豪傑，為黨奮鬥，要給台灣、中華民國、國民黨帶來更好的未來。

投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（左）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（右）特地從新加坡趕回力挺，並當場建議郝龍斌當選主席後要藍白合。記者胡經周／攝影
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（左）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（右）特地從新加坡趕回力挺，並當場建議郝龍斌當選主席後要藍白合。記者胡經周／攝影
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（前中）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（前右二）特地從新加坡趕回力挺。記者胡經周／攝影
投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌（前中）今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強（前右二）特地從新加坡趕回力挺。記者胡經周／攝影

郝龍斌 國民黨

延伸閱讀

力挺郝龍斌選黨魁 胡志強：中部會是他得票大本營

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

談到與柯文哲過節 郝龍斌：小恩小怨已經翻頁、2028下架民進黨

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

相關新聞

力挺郝龍斌選黨魁 胡志強：中部會是他得票大本營

國民黨主席候選人郝龍斌昨天拜會台中市長盧秀燕，今與台中市前市長胡志強同台，積極爭取支持。郝龍斌說，盧秀燕給他很多溫暖與祝...

卓伯源批中天欺世盜名 朱立倫不發聲將成歷史罪人

國民黨主席候選人卓伯源未獲中天電視台邀請參加電視辯論會，他今開記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面，中天在未獲...

籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

國民黨主席選舉如火如荼，選情也引發關注，國民黨主席候選人鄭麗文表示，國民黨不能淪為第二個民進黨，黨內選舉不能像民進黨一樣...

影／胡志強力挺郝龍斌 呼籲當選後要藍白合

投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強特地從新加坡趕回力挺，並當場建議...

觀察站／藍黨魁選舉決戰中台灣 「尊盧」成共同路線

國民黨主席選舉開跑，六位候選人積極布局尋求地方支持。但政壇觀察發現，儘管戰場遍布全台，卻繞著台中市長盧秀燕打轉，不論政見...

藍黨主席之爭 候選人爭相靠攏盧秀燕

國民黨主席選舉開跑，各候選人積極爭取地方支持，台中市長盧秀燕是重中之重，黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌昨邀請盧在台中「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。