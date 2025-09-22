鄭麗文：多辦政見會 鼓勵黨員獨立思考勿聽大戶指揮

快訊

中央社／ 台北22日電

國民黨主席候選人鄭麗文今天說，希望黨中央在全台各縣市都辦政見發表會，讓候選人直接面對黨員，也讓黨員有參與感，鼓勵自主黨員獨立思考判斷誰最適合，而不是聽從黨員人頭大戶指揮。

國民黨主席10月18日改選，候選人郝龍斌、羅智強等人昨天分別到台中爭取支持。鄭麗文上午受訪表示，她昨天也在台中成立大台中黃埔後援會，獲得黨員熱情支持。

談到郝龍斌與台中市長盧秀燕同台，鄭麗文說，盧秀燕跟她在立法院就是好同事、好姐妹，情誼很深，盧秀燕也公開表達過對她的鼓勵與加油。盧秀燕是國民黨重要資產，相信對每位候選人，盧秀燕都會給予鼓勵支持。

鄭麗文說，希望國民黨不要淪為第2個民進黨。民進黨永遠無法改革的問題，就在於整個民進黨都被人頭黨員占據，所以每次民進黨內選舉，就是黨內派系大拚鬥，看誰人頭黨員多。國民黨與民進黨不同、是百年大黨，國民黨一直有資深忠誠的自主性黨員，呼籲大家要積極投票。

鄭麗文認為，國民黨內不是沒有人頭大戶，但相信國民黨的未來，不是人頭大戶可以決定的，希望國民黨中央在全台灣各縣市都辦政見發表會，讓候選人可以面對黨員，向黨員報告，讓黨員有參與感，鼓勵自主黨員獨立思考判斷，選擇適合的人選，而不是聽從人頭黨員大戶指揮。

對於鄭麗文希望國民黨員不要被人頭黨員大戶指揮，郝龍斌回應，黨主席選舉是黨員直選，黨員都非常自重、自主性非常高，不要為了選舉，給國民黨及黨員一些不必要的標籤。

