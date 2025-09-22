國民黨主席選舉 郝龍斌：若當選邀韓盧蔣擔任顧問

國民黨主席10月改選，候選人郝龍斌今天說，台中市長盧秀燕給他很多溫暖與祝福，如果他當選主席，盧秀燕會非常高興；郝龍斌強調，支持停砍年金，當選後會邀請盧秀燕、台北市長蔣萬安及立法院長韓國瑜擔任顧問。

國民黨主席將於10月18日改選，郝龍斌在登記參選後，接連拜會韓國瑜及盧秀燕。郝龍斌今天接受網路節目專訪時說，未來擔任黨主席，將採集體領導並成立顧問委員會，邀請盧秀燕、蔣萬安等藍營執政直轄市長及韓國瑜擔任顧問，協助黨務。

對於盧秀燕是否相挺，郝龍斌說，大家是長年朋友，盧秀燕給他非常多溫暖與祝福，從盧秀燕的表現看來，如果他當選主席，盧秀燕會非常高興。

郝龍斌強調，他擔任主席一定公正無私，不選總統也不會利用黨主席身分，謀取職位或利益，希望能團結國民黨團促成在野合作，這些想法盧秀燕都知道，並非常贊同。

談到黨主席候選人辯論，郝龍斌表示，他已經答應參加10月4日、11日的辯論，但與羅智強、鄭麗文、張亞中等主席候選人相比，自己的口才可能差一點；但他的強項是執行力，也要看如何定義黨主席戰力，這與立委戰力不同，重點是要把事做好。

結束專訪後，郝龍斌在前台中市長胡志強陪同下，拜會全國公教軍警消聯合總會爭取支持。郝龍斌表示，他若擔任黨主席，除要恢復軍公教尊嚴、權益，絕對支持國民黨立法院黨團目前的版本，停砍年金、一定要求黨團貫徹修法，這是他具體的承諾。

胡志強表示，希望郝龍斌當選，他會擔任義工，並希望參選國民黨主席的6人，不要黨內開打，不要影響將來的團結，也建議將來郝龍斌當選，在考慮黨內人事時，若現在的候選人中有可用之人，建議放大胸懷納入所有豪傑。

