力挺郝龍斌選黨魁 胡志強：中部會是他得票大本營

國民黨主席候選人郝龍斌昨天拜會台中市長盧秀燕，今與台中市前市長胡志強同台，積極爭取支持。郝龍斌說，盧秀燕給他很多溫暖與祝福，從她這些表現看來，如果他當選主席，盧秀燕會非常高興。胡志強也說，毫無疑問支持郝龍斌，相信中部會是他的得票大本營。

郝龍斌今上午先接受「誰來早餐」網路直播專訪，並在胡志強陪同下，拜會公教軍警消聯合總會尋求支持。談及媒體主辦的黨主席辯論，郝龍斌說，他已答應10月4日與11日兩場辯論，屆時大家就可以看看他口才到底好不好。

對於外界質疑，郝龍斌說，與羅智強、鄭麗文、張亞中等伶牙俐齒的主席候選人比，他口才可能差一點，但他的強項是執行力，也要看如何定義黨主席的戰力，這與立委的戰力不同，不是只是講得讓人爽就好，重點是要把事做好。

郝龍斌說，軍公教年金改革是他心中隱隱的痛，除了要恢復軍公教的尊嚴與權益，更重要的，他絕對支持國民黨停砍退休年金的版本，未來當選主席，他具體承諾一定要求黨團貫徹修法。

鄭麗文今受訪時喊話，盼黨員要自主決定黨主席人選，不要被人頭大戶指揮。郝龍斌認為，黨員都非常自重，且自主性非常高，希望不要為了選舉，給黨和黨員同志一些不必要的標籤。他也說，選舉過程他絕不會攻擊黨內候選人，希望選前和諧、選後團結，一掃國民黨內鬥內行、外鬥外行的刻板印象。

胡志強特地從新加坡趕回力挺，他說，非常高興郝龍斌能出來參選，他最早是支持盧秀燕，但盧決定不選，他因為太了解盧，知道勸不動，結果看到郝龍斌願意出來為黨奮鬥，希望郝當選。他也幽默自嘲「我們都是二線義工，我知道你都是要用年輕人的，頭髮太少了你都不用。」

胡志強也建議，國民黨目前的工作，白絕對比綠重要，藍白密切結合絕然不可分；其次國民黨年輕黨員比例僅一成，還是太少；第三，不要黨內開打，未來在考慮副主席、秘書長人選時，若黨內候選人中有可用之人，要放大胸懷納入考量。

