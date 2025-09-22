未獲電視台邀請參加電視辯論會 卓伯源批朱立倫包庇

國民黨主席候選人卓伯源未獲電視台邀請參加電視辯論會，卓伯源今舉行記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面，而且不見國民黨現任主席朱立倫發聲，朱立倫要繼續包庇的話將成歷史罪人。

卓伯源表示現在民眾極度不信任司法，這是國家崩壞前兆，他也提出三點看法，包含監察委員直接民選、法務部改隸屬監察院。內政部前部長李鴻源也到場祝福，他表示要當國民黨主席要很清楚國民黨碰到什麼問題，包含沒有資源、青年不愛、不藍白合恐難執政等困境，也要做好稱職反對黨的角色，期望新的黨主席有帶領黨走過困境的使命感，也祝福卓伯源能順利當選。 國民黨主席候選人卓伯源（左）未獲電視台邀請參加電視辯論會，卓伯源今舉行記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面。內政部前部長李鴻源（右）也到場祝福，期望新的黨主席有帶領黨走過困境的使命感，也祝福卓伯源能順利當選。記者曾吉松／攝影 國民黨主席候選人卓伯源（前排右二）未獲電視台邀請參加電視辯論會，卓伯源今舉行記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面。內政部前部長李鴻源（前排右一）也到場祝福，期望新的黨主席有帶領黨走過困境的使命感，也祝福卓伯源能順利當選。記者曾吉松／攝影

商品推薦