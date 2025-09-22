未獲電視台邀請參加電視辯論會 卓伯源批朱立倫包庇
國民黨主席候選人卓伯源未獲電視台邀請參加電視辯論會，卓伯源今舉行記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面，而且不見國民黨現任主席朱立倫發聲，朱立倫要繼續包庇的話將成歷史罪人。
卓伯源表示現在民眾極度不信任司法，這是國家崩壞前兆，他也提出三點看法，包含監察委員直接民選、法務部改隸屬監察院。內政部前部長李鴻源也到場祝福，他表示要當國民黨主席要很清楚國民黨碰到什麼問題，包含沒有資源、青年不愛、不藍白合恐難執政等困境，也要做好稱職反對黨的角色，期望新的黨主席有帶領黨走過困境的使命感，也祝福卓伯源能順利當選。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言