卓伯源批中天欺世盜名 朱立倫不發聲將成歷史罪人
國民黨主席候選人卓伯源未獲中天電視台邀請參加電視辯論會，他今開記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面，中天在未獲授權情況下舉辦是欺世盜名，也讓國民黨作為社團法人的人格權被侵犯，但卻不見國民黨現任主席朱立倫發聲，朱立倫要繼續包庇的話將成歷史罪人。
中天電視台前天（20日）舉辦國民黨主席辯論會，鄭麗文、羅智強、張亞中出席，三人針對如何重返執政、藍白合等議題進行交鋒；卓伯源不滿未獲邀請，突臨現場試圖闖進辯論會場，高喊「媒體不公」。卓伯源今天在台大校友會館舉行記者會，說明相關情況。
卓伯源抨擊，這次事件展現媒體惡質操控黨主席選舉最醜陋的一面，他要提出三點呼籲，第一，請朱立論不要繼續包庇惡質媒體作亂，黨中央明明於登記時說明要在有共識下舉辦，而中天電視台打著「國民黨主席選舉辯論會」的招牌，卻沒有得到國民黨正式授權，這已經是侵害國民黨作為社團法人的人格權，但卻不見朱立倫發聲，這是默許還是共犯結構？為得就是封殺特定候選人？朱立倫繼續包庇的話將成歷史罪人。
卓伯源接著說，第二，呼籲中天停止欺世盜名，打著國民黨名吃國民黨豆腐，以為自己是媒體就沒人敢得罪，難道以後要參選國民黨主席還要經過中天資格審查？如此作法錯誤引導民眾，誤以為6名候選人中有兩人已退選，這是「欺世」；在國民黨未授權情況下辦電視辯論會，盜取中國國民黨名聲，這是「盜名」。第三，因此要呼籲所有參選同志勇敢站出來抵抗這一次不公不義的對待，感謝同為黨主席候選人的鄭麗文公開聲援、郝龍斌公開肯定，張亞中私底下致電鼓勵「你委屈了」，期待大家一起用這次選舉的機會，破除如此醬缸文化，不能讓人被質疑國民黨是「旺旺黨」。
卓伯源提到，現在民眾極度不信任司法，這是國家崩壞前兆，他也提出三點看法，包含監察委員直接民選、法務部改隸屬監察院，另外要讓國民黨受司法不公平對待的黨員能獲救援機制，若能當選主席一定會勇於承擔。今天記者會不是只為不能公平參與辯論一事說明，有更深層意義。
另外，內政部前部長李鴻源也到場力挺，他表示，要當國民黨主席要很清楚國民黨碰到什麼問題，包含沒有資源、青年不愛、不藍白合恐難執政等困境，也要做好稱職反對黨的角色，期望新的黨主席有帶領黨走過困境的使命感，也祝福卓伯源能順利當選。
