未受邀國民黨主席辯論會 卓伯源籲朱立倫勿包庇

中央社／ 台北22日電

媒體日前舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，國民黨主席候選人卓伯源未受邀。卓伯源今天說，呼籲國民黨主席朱立倫不要繼續包庇惡質媒體作亂，所有參選國民黨主席的優秀同志應站出來，抵抗這次不公不義的對待。

國民黨主席10月18日改選，共6人完成登記參選。中天電視台20日舉辦國民黨主席電視辯論會，邀國民黨主席候選人張亞中、羅智強、郝龍斌及鄭麗文出席，郝龍斌以行程衝突為由婉拒；未受邀的卓伯源欲進入會場，遭工作人員阻擋。

卓伯源上午舉行記者會表示，20日看到媒體惡質操縱國民黨主席選舉最醜陋的一面，他要提出3項呼籲，第一，呼籲朱立倫要站出來、不要繼續包庇惡質媒體作亂；據了解，中天電視舉辦辯論會，未獲國民黨正式授權。

卓伯源說，第二，呼籲中天電視停止欺世盜名的行為，國民黨主席候選人要不要上辯論台，需要經過中天同意嗎；明明有6名合格候選人，但經媒體操作，他若不挺身而出，民眾會認為只有4名候選人，欺騙世人不可原諒。

卓伯源表示，第三，現在台灣面臨高關稅壓力、物價高漲，兩岸敵意上升、兵凶戰危，國民黨要成為引領台灣向上的力量，成為善良、正直的改革力量，呼籲所有參選國民黨主席的優秀同志一起站出來，抵抗這次不公不義的對待。

出席記者會的前內政部長李鴻源說，希望有公平機會，讓所有候選人能明確表達願景。

國民黨 辯論會

相關新聞

力挺郝龍斌選黨魁 胡志強：中部會是他得票大本營

國民黨主席候選人郝龍斌昨天拜會台中市長盧秀燕，今與台中市前市長胡志強同台，積極爭取支持。郝龍斌說，盧秀燕給他很多溫暖與祝...

卓伯源批中天欺世盜名 朱立倫不發聲將成歷史罪人

國民黨主席候選人卓伯源未獲中天電視台邀請參加電視辯論會，他今開記者會批評，這是媒體操控國民黨主席最醜陋的一面，中天在未獲...

影／胡志強力挺郝龍斌 呼籲當選後要藍白合

投入國民黨主席選舉的台北市前市長郝龍斌今天拜會全國公教軍警消聯合總會，台中市前市長胡志強特地從新加坡趕回力挺，並當場建議...

觀察站／藍黨魁選舉決戰中台灣 「尊盧」成共同路線

國民黨主席選舉開跑，六位候選人積極布局尋求地方支持。但政壇觀察發現，儘管戰場遍布全台，卻繞著台中市長盧秀燕打轉，不論政見...

藍黨主席之爭 候選人爭相靠攏盧秀燕

國民黨主席選舉開跑，各候選人積極爭取地方支持，台中市長盧秀燕是重中之重，黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌昨邀請盧在台中「...

藍黨魁之爭開戰 羅智強自詡「2028最強月亮」當盧秀燕開路先鋒

國民黨主席10月18日改選，候選人立委羅智強全台巡迴政見會今晚在台中登場，羅智強提出「一個太陽，我當月亮」，宣示若當選黨...

