未受邀國民黨主席辯論會 卓伯源籲朱立倫勿包庇

媒體日前舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，國民黨主席候選人卓伯源未受邀。卓伯源今天說，呼籲國民黨主席朱立倫不要繼續包庇惡質媒體作亂，所有參選國民黨主席的優秀同志應站出來，抵抗這次不公不義的對待。

國民黨主席10月18日改選，共6人完成登記參選。中天電視台20日舉辦國民黨主席電視辯論會，邀國民黨主席候選人張亞中、羅智強、郝龍斌及鄭麗文出席，郝龍斌以行程衝突為由婉拒；未受邀的卓伯源欲進入會場，遭工作人員阻擋。

卓伯源上午舉行記者會表示，20日看到媒體惡質操縱國民黨主席選舉最醜陋的一面，他要提出3項呼籲，第一，呼籲朱立倫要站出來、不要繼續包庇惡質媒體作亂；據了解，中天電視舉辦辯論會，未獲國民黨正式授權。

卓伯源說，第二，呼籲中天電視停止欺世盜名的行為，國民黨主席候選人要不要上辯論台，需要經過中天同意嗎；明明有6名合格候選人，但經媒體操作，他若不挺身而出，民眾會認為只有4名候選人，欺騙世人不可原諒。

卓伯源表示，第三，現在台灣面臨高關稅壓力、物價高漲，兩岸敵意上升、兵凶戰危，國民黨要成為引領台灣向上的力量，成為善良、正直的改革力量，呼籲所有參選國民黨主席的優秀同志一起站出來，抵抗這次不公不義的對待。

出席記者會的前內政部長李鴻源說，希望有公平機會，讓所有候選人能明確表達願景。

商品推薦