未受邀國民黨主席辯論會 卓伯源籲朱立倫勿包庇
媒體日前舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，國民黨主席候選人卓伯源未受邀。卓伯源今天說，呼籲國民黨主席朱立倫不要繼續包庇惡質媒體作亂，所有參選國民黨主席的優秀同志應站出來，抵抗這次不公不義的對待。
國民黨主席10月18日改選，共6人完成登記參選。中天電視台20日舉辦國民黨主席電視辯論會，邀國民黨主席候選人張亞中、羅智強、郝龍斌及鄭麗文出席，郝龍斌以行程衝突為由婉拒；未受邀的卓伯源欲進入會場，遭工作人員阻擋。
卓伯源上午舉行記者會表示，20日看到媒體惡質操縱國民黨主席選舉最醜陋的一面，他要提出3項呼籲，第一，呼籲朱立倫要站出來、不要繼續包庇惡質媒體作亂；據了解，中天電視舉辦辯論會，未獲國民黨正式授權。
卓伯源說，第二，呼籲中天電視停止欺世盜名的行為，國民黨主席候選人要不要上辯論台，需要經過中天同意嗎；明明有6名合格候選人，但經媒體操作，他若不挺身而出，民眾會認為只有4名候選人，欺騙世人不可原諒。
卓伯源表示，第三，現在台灣面臨高關稅壓力、物價高漲，兩岸敵意上升、兵凶戰危，國民黨要成為引領台灣向上的力量，成為善良、正直的改革力量，呼籲所有參選國民黨主席的優秀同志一起站出來，抵抗這次不公不義的對待。
出席記者會的前內政部長李鴻源說，希望有公平機會，讓所有候選人能明確表達願景。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言