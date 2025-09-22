觀察站／藍黨魁選舉 決戰中台灣 尊盧成共同路線

國民黨主席選舉開跑，六位候選人積極布局尋求地方支持。但政壇觀察發現，儘管戰場遍布全台，卻繞著台中市長盧秀燕打轉，不論政見是「徵召盧秀燕選總統」或「公平初選，沒保證一定是盧秀燕」，正反都顯示她在這場選戰中成為「隱形樞紐」。

這場黨主席之爭，不少候選人公開或私下表態，國民黨二○二八再戰總統大位，最有力人選仍是盧秀燕；因此，「尊盧」幾乎成為這場主席選舉的共同路線。

郝龍斌昨搶先與盧「吃米糕」，被視為搶得先機、先一步「取得盧的信任」；羅智強則選在台中舉辦政見說明會，試圖靠近藍營最具指標性的市長，且盧秀燕的子弟兵三位藍營立委與黑派少主顏寬恒則助羅辦座談，盧究竟支持誰沒有定論。但地方人士直言：「盧挺誰，誰就可能贏。」

這股「尊盧效應」背後有兩層意涵：其一，台中向來是全國選舉的風向球，象徵「決戰中台灣」的重要性；其二，盧秀燕身為藍營明星市長，不僅在地方擁有派系、政黨整合力，更因其高民意支持度，被視為藍營最有力的下屆總統參選人，黨主席候選人爭相靠攏，以爭取黨員支持。

然而，盧秀燕本人並未明確表態，她的公開行程、同台對象，成為外界窺探傾向的指標，這種「未表態卻影響選情」的局面，符合盧氏風格。郝龍斌既然搶先邀請到盧一起吃小吃，說明在「取得盧秀燕信任」搶占先機，畢竟所有人都想邀盧秀燕，她先答應誰，「已顯示出親疏之別」。

政壇人士直言，儘管外界對這次黨主席選舉是派系之爭、世代之爭等，有許多看法，但對台中黨員而言，最重要的還是哪個候選人最能取得盧秀燕信任，為盧的總統之路披荊斬棘，如同當年前總統馬英九與國民黨前主席吳伯雄的關係；和重新奪回執政權相比，世代交替或派系利益都是次要的。

盧秀燕雖未參選，卻成為選舉真正的核心。這種角色定位，與過去馬英九時期黨內「共主效應」有幾分相似。

