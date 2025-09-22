藍黨主席之爭 候選人爭相靠攏盧秀燕

國民黨主席選舉開跑，各候選人積極爭取地方支持，台中市長盧秀燕是重中之重，黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌昨邀請盧在台中「吃米糕」，同為候選人的立委羅智強也在台中舉辦政見會，強調要當「最強月亮」。盧表示，願意傾聽所有候選人的意見與理念。

國民黨主席選舉十月十八日投票，昨天是候選人號次出爐後第一個星期天，候選人利用假日爭取曝光並拉票。

郝龍斌前天拜會立法院長韓國瑜，昨下午與盧秀燕約在台中西區名店彩鳳米糕，台中市副市長鄭照新、數位發展局長林谷隆也一派休閒地赴會，暢聊約半小時。外界多認為郝龍斌此行要爭取盧秀燕支持，郝強調與盧是多年好友，只是「老朋友聚會」；盧說郝是自己的「好大哥」，對國民黨有長期付出與使命感。

郝龍斌並承諾，若當選黨主席會盡一切力量與資源，為大罷免期間涉及偽造文書遭起訴的黨公職平反；他強調，已經有上百名黨工遭起訴，其中六人更是起訴後還遭羈押，這是民進黨的司法不公，他絕對無法認同，一定要救這些為國民黨犧牲奉獻的人出來。

郝龍斌此前與民眾黨前主席柯文哲因為京華城案有不小過節，外界認為恐影響藍白合，郝表示，相信這些小恩小怨早已翻頁，去年九、十月間，他就認為是政治迫害，也替柯發聲；民進黨的司法不公太嚴重，在野必須團結制衡，更重要的是二○二八重返執政、下架民進黨。

國民黨主席候選人立委羅智強（中）昨在台中舉辦政見會。記者趙容萱／攝影

羅智強開啟全台巡迴政見會，在台中藍營立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋與顏寬恒協助下，將在台中舉辦四場，昨晚在東區福聯新城舉辦第一場，會中重申首要政見是「一個太陽，我當月亮」，當選黨主席後絕不參選二○二八總統，會成為最強月亮，當盧秀燕的開路先鋒。

盧秀燕說，國民黨人才濟濟，身為黨員就是選賢與能，任何候選人願意發表意見或理念，她都樂於傾聽與接觸；既然所有候選人都已登記，希望黨內把選舉當成喜事，高高興興和和氣氣地選出黨的領導人。

郝龍斌昨也出席清溪總會理監事會議。郝受訪表示，韓國瑜在北農擔任總經理時，他是台北市長，兩人因此結緣；韓一句「心想事成」已勝過千言萬語，表達對他的支持。

至於媒體前天舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，未受邀的候選人卓伯源欲進入會場，遭工作人員阻擋；黨主席候選人鄭麗文昨表示，這樣的情況已引發外界對選舉公平性的疑慮，建議主辦單位邀請所有候選人一起參與辯論。郝龍斌也認同，並表示若有合理公平機制，當然可考慮參加。

