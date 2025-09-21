藍黨魁之爭開戰 羅智強自詡「2028最強月亮」當盧秀燕開路先鋒

國民黨主席10月18日改選，候選人立委羅智強全台巡迴政見會今晚在台中登場，羅智強提出「一個太陽，我當月亮」，宣示若當選黨主席，將不參選2028年總統，並自詡要當「最強月亮」，為國民黨照亮夜路，成為盧秀燕的開路先鋒。

國民黨主席改選共有6名候選人，分別為孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘、國民黨立委羅智強、北市前市長郝龍斌、前立委鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源。

羅智強在藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋及顏寬恒等人協助下，今天到台中莒光新城活動中心等地，舉辦4場與黨員面對面交流說明會，今晚6時在台中東區福聯新城與舉辦全台政見會，明天在台中還有2場與黨員面對面交流說明會。

今晚的全台政見會由羅廷瑋團隊協助舉辦，吸引民眾到場，座無虛席。羅智強到場後，逐一與民眾握手，民眾驚呼「好年輕」、「感謝你承擔」，羅智強回說，「我們一起努力」。

羅智強在政見會上強調，他競選黨主席的首要政見是「一個太陽，我當月亮」。他指出，目前大家都說國民黨選總統的共主是台中市長盧秀燕，很有機會帶領國民黨重返執政，擔任中華民國總統。

羅智強指出，他非常愛盧秀燕和大家一樣，但他更愛賴清德下台，他是首位提出「一個太陽，我當月亮」政見，他承諾若當選黨主席，絕不參選2028年總統大位，過去國民黨最麻煩的是，參選黨主席的人想當總統，想當總統就會有些想法出現紛爭，曾因此讓國民黨陷入困境。他自詡要當「最強月亮」，為國民黨照亮夜路，成為盧秀燕的開路先鋒。

羅智強指出，參選國民黨主席人才濟濟，但他要向各位保證，他是一路走來始終如一，反對台獨，守衛中華民國。他還以自身「常勝將軍」的實例，證明其百分百的輔選勝率能當好「月亮」，最有能力對抗民進黨。

羅智強認為，國民黨需要一位基層出身、懂得民生疾苦、接地氣且獲得年輕人支持的黨主席。他提及自己曾徒步全台的經驗，深入了解民間疾苦，並透過舉辦民主學校，給予年輕人機會，因此相信自己最能獲得年輕人的支持。

羅智強指出，國民黨需要團結。他回顧在大罷免期間，曾義不容辭地支援其他國民黨立委反惡罷，並捐出募款所得的1200萬元用於反惡罷戰車等文宣，「保護我的同志」。他堅信，他最能號召新一代的藍營革命夥伴，國民黨團結「一定強！」

羅智強說，他是「最強月亮」，立委當主席是大大優點，國民黨最強戰將都在立院，誰陪伴走過大惡罷？是他，與這群藍委併肩作戰，知道如何「打戰」，他非常有自信能勝任黨主席，能發揮對抗民進黨的即戰力，下架賴清德，票投羅智強，國民黨一定強，帶領國民黨重返執政。 國民黨主席候選人立委羅智強今晚在台中舉辦政見會。記者趙容萱／攝影 國民黨主席候選人立委羅智強今晚在台中舉辦政見會。記者趙容萱／攝影

