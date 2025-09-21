大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」
台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕合體吃米糕，2人都有六都首長經歷，談及政策，郝特別欣賞盧將推動的游泳政策，抖出當年他選台北市長時要延續時任市長馬英九的游泳政策，遭到怕水的兒子強烈反對，還說「我沒辦法支持爸爸」。
郝龍斌表示，有注意到盧秀燕最近在推動好幾個案子，包含教小孩游泳的「台中尚泳」、班班喝鮮乳「台中有鈣讚」，以及生育補助「台中愛胎萬」，真的是把「媽媽市長」做到像媽媽一樣。
郝龍斌回憶，台北市在馬英九當市長時，規定小學生要能游20公尺，當時郝有個兒子年紀還小，3歲多時他們帶他學游泳，教練沒注意到，一不小心讓兒子在水裡嗆水20多秒，從此他就非常怕水，每次去游泳池都不敢下水。
郝龍斌說，當時馬英九每年向父親郝柏村拜年，兒子6歲那年跑去拜託爺爺，拜完年要問馬市長問題；兒子問，能不能把小學生游泳規定廢除？馬當然不會答應，講了許多理由，離開後兒子馬上告訴郝柏村：「沒有辦法支持馬英九市長」。
「3年以後換我選台北市長，他繼續每天叫我把游泳規定廢掉！」郝龍斌自嘲，他不斷嘗試說服兒子游泳對小孩子很好、應該積極去學不能廢掉，結果兒子跑去告訴媽媽「沒有辦法支持爸爸選台北市長」；後來是郝柏村親自帶著孫子到處找教練，孩子才終於在小學6年級時游到20公尺。
盧秀燕表示，台灣是海洋國家，台中也有海線，但台中的學生上游泳課合格率不到一半；游泳既是休閒運動，可以用運到全身肌肉，也是全齡運動，更是求生技巧，因此希望加強課程與硬體設施。
2人也討論台中的生育率，盧秀燕說台中在六都中人口不減反增，移入率六都第一、生育率也排在前段班，她任內就蓋了10所學校。郝龍斌表示，他當台北市長時想推動小班小校，結果沒花多少心力就自然達成，後來反而得獎勵生育，結婚送禮。
