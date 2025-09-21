快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
郝龍斌（左）特別欣賞盧秀燕（右）推動游泳政策，讚她真的是像媽媽一樣的市長。記者陳敬丰／攝影
郝龍斌（左）特別欣賞盧秀燕（右）推動游泳政策，讚她真的是像媽媽一樣的市長。記者陳敬丰／攝影

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕合體吃米糕，2人都有六都首長經歷，談及政策，郝特別欣賞盧將推動的游泳政策，抖出當年他選台北市長時要延續時任市長馬英九的游泳政策，遭到怕水的兒子強烈反對，還說「我沒辦法支持爸爸」。

郝龍斌表示，有注意到盧秀燕最近在推動好幾個案子，包含教小孩游泳的「台中尚泳」、班班喝鮮乳「台中有鈣讚」，以及生育補助「台中愛胎萬」，真的是把「媽媽市長」做到像媽媽一樣。

郝龍斌回憶，台北市在馬英九當市長時，規定小學生要能游20公尺，當時郝有個兒子年紀還小，3歲多時他們帶他學游泳，教練沒注意到，一不小心讓兒子在水裡嗆水20多秒，從此他就非常怕水，每次去游泳池都不敢下水。

郝龍斌說，當時馬英九每年向父親郝柏村拜年，兒子6歲那年跑去拜託爺爺，拜完年要問馬市長問題；兒子問，能不能把小學生游泳規定廢除？馬當然不會答應，講了許多理由，離開後兒子馬上告訴郝柏村：「沒有辦法支持馬英九市長」。

「3年以後換我選台北市長，他繼續每天叫我把游泳規定廢掉！」郝龍斌自嘲，他不斷嘗試說服兒子游泳對小孩子很好、應該積極去學不能廢掉，結果兒子跑去告訴媽媽「沒有辦法支持爸爸選台北市長」；後來是郝柏村親自帶著孫子到處找教練，孩子才終於在小學6年級時游到20公尺。

盧秀燕表示，台灣是海洋國家，台中也有海線，但台中的學生上游泳課合格率不到一半；游泳既是休閒運動，可以用運到全身肌肉，也是全齡運動，更是求生技巧，因此希望加強課程與硬體設施。

2人也討論台中的生育率，盧秀燕說台中在六都中人口不減反增，移入率六都第一、生育率也排在前段班，她任內就蓋了10所學校。郝龍斌表示，他當台北市長時想推動小班小校，結果沒花多少心力就自然達成，後來反而得獎勵生育，結婚送禮。

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌（左二）今天與台中市長盧秀燕（左四）合體吃米糕，一聊半小時，從米糕談到政策。記者陳敬丰／攝影
台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌（左二）今天與台中市長盧秀燕（左四）合體吃米糕，一聊半小時，從米糕談到政策。記者陳敬丰／攝影
郝龍斌（左）談及當年選台北市長時要延續游泳政策，遭到怕水的兒子反對，甚至說「沒辦法支持爸爸選市長」，與盧秀燕（右）開懷大笑。記者陳敬丰／攝影
郝龍斌（左）談及當年選台北市長時要延續游泳政策，遭到怕水的兒子反對，甚至說「沒辦法支持爸爸選市長」，與盧秀燕（右）開懷大笑。記者陳敬丰／攝影

馬英九

延伸閱讀

談到與柯文哲過節 郝龍斌：小恩小怨已經翻頁、2028下架民進黨

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

台中連2年歲出破1900億 盧秀燕喊話中央：補回250億

相關新聞

談到與柯文哲過節 郝龍斌：小恩小怨已經翻頁、2028下架民進黨

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃米糕，被問及如何弭平與民眾黨前主席柯文哲的過節，他表示「小恩...

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的米糕店開吃播。郝龍斌說，和盧結緣是被她...

藍黨魁之爭開戰 羅智強自詡「2028最強月亮」當盧秀燕開路先鋒

國民黨主席10月18日改選，候選人立委羅智強全台巡迴政見會今晚在台中登場，羅智強提出「一個太陽，我當月亮」，宣示若當選黨...

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕合體吃米糕，2人都有六都首長經歷，談及政策，郝特別欣賞盧將推動的游...

藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

國民黨主席選舉競選開跑，候選人郝龍斌今由台中市長盧秀燕陪同吃小吃，另一名候選人、立委羅智強今聚焦基層黨員座談、全台政見會...

不滿辯論未受邀卓伯源衝會場 連勝文：國民黨會辦政見發表會

國民黨主席之爭打得火熱，昨天中天電視舉辦辯論會，候選人之一卓伯源未受邀，突臨現場試圖闖進辯論會場，高喊「媒體不公」引發爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。