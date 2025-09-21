談到與柯文哲過節 郝龍斌：小恩小怨已經翻頁、2028下架民進黨

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃米糕，被問及如何弭平與民眾黨前主席柯文哲的過節，他表示「小恩小怨早就翻頁」，自己去年就聲援柯，認為民進黨明顯是政治迫害，必須以在野力量制衡，最重要的是2028下架民進黨。

郝龍斌與盧秀燕在台中「彩鳳米糕」相約吃小吃，2人下午5時會合，在米糕店一待半小時，從米糕聊到2人的相識與台中的政策，不免談及近期的大罷免，郝回憶，第一場活動是他與中廣前董事長趙少康在台北榮星花園舉辦，相當轟動，當時就知道民意站在藍營這邊。

媒體詢問，國民黨部分黨公職在大罷免期間涉及偽造文書遭到起訴，郝龍斌若當選黨主席會怎麼做？郝回答，有100多名黨工被起訴，這些人為國民黨犧牲奉獻，尤其其中6人明明已被起訴，卻還遭到羈押，他絕不認同這種司法不公，會窮盡一切力量與資源為他們平反、救他們出來。

媒體也問，郝龍斌若當選，重要目標是藍白合，但郝與柯文哲因為京華城案，過去有些過節，這部分如何處理？郝龍斌表示，他相信這些小恩小怨早已翻頁，他去年9、10月間就覺得司法不公，台灣是無罪推定，除非證據確鑿，都已經蒐集完證據起訴，怎麼可以繼續羈押？這就是政治迫害。

郝龍斌說，他當時公開聲援柯文哲，不只是柯，如國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，也被羈押98天，身體無法負荷被逼認罪，民進黨的司法不公已經嚴重到這樣的程度，必須要用藍白的力量來真正制衡，更重要的是，2028年要重返執政，下架民進黨。

媒體也詢問盧秀燕，是否對黨主席有特別屬意對象？盧說，國民黨人才濟濟，身為黨員就是選賢與能，任何候選人願意發表意見或理念，她都樂意傾聽與接觸；既然所有候選人都已登記，她希望黨內就把選舉當成喜事，高高興興和和氣氣的選出黨的領導人。 台中市長盧秀燕（右）說，國民黨人才濟濟，任何候選人願意發表意見或理念，她都樂意傾聽與接觸，也希望黨內把這次選舉當成喜事，和和氣氣選出新的領導人。記者陳敬丰／攝影

