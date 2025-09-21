快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

談到與柯文哲過節 郝龍斌：小恩小怨已經翻頁、2028下架民進黨

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌（左）表示，他與民眾黨前主席柯文哲的小恩小怨早以翻頁，現在最重要的是團結在野力量，2028下架民進黨。記者陳敬丰／攝影
台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌（左）表示，他與民眾黨前主席柯文哲的小恩小怨早以翻頁，現在最重要的是團結在野力量，2028下架民進黨。記者陳敬丰／攝影

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃米糕，被問及如何弭平與民眾黨前主席柯文哲的過節，他表示「小恩小怨早就翻頁」，自己去年就聲援柯，認為民進黨明顯是政治迫害，必須以在野力量制衡，最重要的是2028下架民進黨。

郝龍斌與盧秀燕在台中「彩鳳米糕」相約吃小吃，2人下午5時會合，在米糕店一待半小時，從米糕聊到2人的相識與台中的政策，不免談及近期的大罷免，郝回憶，第一場活動是他與中廣前董事長趙少康在台北榮星花園舉辦，相當轟動，當時就知道民意站在藍營這邊。

媒體詢問，國民黨部分黨公職在大罷免期間涉及偽造文書遭到起訴，郝龍斌若當選黨主席會怎麼做？郝回答，有100多名黨工被起訴，這些人為國民黨犧牲奉獻，尤其其中6人明明已被起訴，卻還遭到羈押，他絕不認同這種司法不公，會窮盡一切力量與資源為他們平反、救他們出來。

媒體也問，郝龍斌若當選，重要目標是藍白合，但郝與柯文哲因為京華城案，過去有些過節，這部分如何處理？郝龍斌表示，他相信這些小恩小怨早已翻頁，他去年9、10月間就覺得司法不公，台灣是無罪推定，除非證據確鑿，都已經蒐集完證據起訴，怎麼可以繼續羈押？這就是政治迫害。

郝龍斌說，他當時公開聲援柯文哲，不只是柯，如國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，也被羈押98天，身體無法負荷被逼認罪，民進黨的司法不公已經嚴重到這樣的程度，必須要用藍白的力量來真正制衡，更重要的是，2028年要重返執政，下架民進黨。

媒體也詢問盧秀燕，是否對黨主席有特別屬意對象？盧說，國民黨人才濟濟，身為黨員就是選賢與能，任何候選人願意發表意見或理念，她都樂意傾聽與接觸；既然所有候選人都已登記，她希望黨內就把選舉當成喜事，高高興興和和氣氣的選出黨的領導人。

台中市長盧秀燕（右）說，國民黨人才濟濟，任何候選人願意發表意見或理念，她都樂意傾聽與接觸，也希望黨內把這次選舉當成喜事，和和氣氣選出新的領導人。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（右）說，國民黨人才濟濟，任何候選人願意發表意見或理念，她都樂意傾聽與接觸，也希望黨內把這次選舉當成喜事，和和氣氣選出新的領導人。記者陳敬丰／攝影

郝龍斌 國民黨 民進黨

延伸閱讀

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

出席中國青溪總會活動 郝龍斌、張亞中同台握手說加油

約盧秀燕小吃之旅爭取支持？郝龍斌：老朋友聚會

相關新聞

談到與柯文哲過節 郝龍斌：小恩小怨已經翻頁、2028下架民進黨

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃米糕，被問及如何弭平與民眾黨前主席柯文哲的過節，他表示「小恩...

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的米糕店開吃播。郝龍斌說，和盧結緣是被她...

藍黨魁之爭開戰 羅智強自詡「2028最強月亮」當盧秀燕開路先鋒

國民黨主席10月18日改選，候選人立委羅智強全台巡迴政見會今晚在台中登場，羅智強提出「一個太陽，我當月亮」，宣示若當選黨...

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕合體吃米糕，2人都有六都首長經歷，談及政策，郝特別欣賞盧將推動的游...

藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

國民黨主席選舉競選開跑，候選人郝龍斌今由台中市長盧秀燕陪同吃小吃，另一名候選人、立委羅智強今聚焦基層黨員座談、全台政見會...

不滿辯論未受邀卓伯源衝會場 連勝文：國民黨會辦政見發表會

國民黨主席之爭打得火熱，昨天中天電視舉辦辯論會，候選人之一卓伯源未受邀，突臨現場試圖闖進辯論會場，高喊「媒體不公」引發爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。