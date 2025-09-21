快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕（右）表示，郝龍斌（左）第一次接受記者採訪與第一次吃播都是獻給自己，是她的好大哥。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（右）表示，郝龍斌（左）第一次接受記者採訪與第一次吃播都是獻給自己，是她的好大哥。記者陳敬丰／攝影

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的米糕店開吃播。郝龍斌說，和盧結緣是被她採訪，那也是人生中第一次受訪；盧秀燕笑稱，郝是她的好大哥，第一次受訪和第一次開吃播都獻給了自己。

郝龍斌登記參選今年國民黨主席選舉後，開啟全台拜訪行程，昨天到雲林拜會立法院長韓國瑜，今天則與盧秀燕約在台中西區的「彩鳳米糕」。盧秀燕說，這間米糕開業幾十年，早期只賣米糕送柴魚湯，後來品項越來越豐富，今天她作東請客，大家放開吃。副市長鄭照新、數位發展局長林谷隆今天休假，也加入吃播行列。

談及2人如何相識，盧秀燕回憶，20多歲剛從媒體業出道沒幾年，只是個電視台的小記者，郝龍斌當時已經是國立台灣大學知名教授，那次公司指派自己去採訪郝，但因為其父郝柏村的關係，郝龍斌一向低調不願受訪，她就「死纏濫打」，一路追一路跑，終於完成採訪任務。

郝龍斌說，那天辦公室助理告知有記者採訪，他回應從來不受訪，結果盧秀燕竟然在辦公室外等了1個半小時，他也心軟了，剛好當時正要去原住民族委員會開會，2人一路走一路聊；那次之後他深刻認識了盧，了解到她是一個「一旦下定決心一定會達成目的」的人。

郝龍斌表示，2人理念相近，是長時間的好朋友，盧也幫過他很多忙，2016年兩人都在選立委，郝去基隆，盧在台中，由於盧秀燕是在基隆長大，特地在選情最緊張的時候請假到基隆輔選，找了所有熟悉的人見面、請託，真的非常令人感動。

盧秀燕也稱讚郝龍斌，表示郝不管是哪次選舉、有職位或沒有職位，都一定會幫忙，自動自發站台，也許不是最耀眼、最有聲量的政治人物，但對國民黨的長期付出與使命感，是非常重要的角色。

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌（左）拜訪台中市長盧秀燕（右），相約吃米糕。記者陳敬丰／攝影
台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌（左）拜訪台中市長盧秀燕（右），相約吃米糕。記者陳敬丰／攝影
2人選在台中西區知名的彩鳳米糕，是數十年的名店，店面雖然不大，客人絡繹不絕。記者陳敬丰／攝影
2人選在台中西區知名的彩鳳米糕，是數十年的名店，店面雖然不大，客人絡繹不絕。記者陳敬丰／攝影

郝龍斌 盧秀燕

延伸閱讀

藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

台中連2年歲出破1900億 盧秀燕喊話中央：補回250億

出席中國青溪總會活動 郝龍斌、張亞中同台握手說加油

約盧秀燕小吃之旅爭取支持？郝龍斌：老朋友聚會

相關新聞

談到與柯文哲過節 郝龍斌：小恩小怨已經翻頁、2028下架民進黨

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃米糕，被問及如何弭平與民眾黨前主席柯文哲的過節，他表示「小恩...

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的米糕店開吃播。郝龍斌說，和盧結緣是被她...

藍黨魁之爭開戰 羅智強自詡「2028最強月亮」當盧秀燕開路先鋒

國民黨主席10月18日改選，候選人立委羅智強全台巡迴政見會今晚在台中登場，羅智強提出「一個太陽，我當月亮」，宣示若當選黨...

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕合體吃米糕，2人都有六都首長經歷，談及政策，郝特別欣賞盧將推動的游...

藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

國民黨主席選舉競選開跑，候選人郝龍斌今由台中市長盧秀燕陪同吃小吃，另一名候選人、立委羅智強今聚焦基層黨員座談、全台政見會...

不滿辯論未受邀卓伯源衝會場 連勝文：國民黨會辦政見發表會

國民黨主席之爭打得火熱，昨天中天電視舉辦辯論會，候選人之一卓伯源未受邀，突臨現場試圖闖進辯論會場，高喊「媒體不公」引發爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。