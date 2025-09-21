郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我
台北前市長、國民黨主席候選人郝龍斌今天與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的米糕店開吃播。郝龍斌說，和盧結緣是被她採訪，那也是人生中第一次受訪；盧秀燕笑稱，郝是她的好大哥，第一次受訪和第一次開吃播都獻給了自己。
郝龍斌登記參選今年國民黨主席選舉後，開啟全台拜訪行程，昨天到雲林拜會立法院長韓國瑜，今天則與盧秀燕約在台中西區的「彩鳳米糕」。盧秀燕說，這間米糕開業幾十年，早期只賣米糕送柴魚湯，後來品項越來越豐富，今天她作東請客，大家放開吃。副市長鄭照新、數位發展局長林谷隆今天休假，也加入吃播行列。
談及2人如何相識，盧秀燕回憶，20多歲剛從媒體業出道沒幾年，只是個電視台的小記者，郝龍斌當時已經是國立台灣大學知名教授，那次公司指派自己去採訪郝，但因為其父郝柏村的關係，郝龍斌一向低調不願受訪，她就「死纏濫打」，一路追一路跑，終於完成採訪任務。
郝龍斌說，那天辦公室助理告知有記者採訪，他回應從來不受訪，結果盧秀燕竟然在辦公室外等了1個半小時，他也心軟了，剛好當時正要去原住民族委員會開會，2人一路走一路聊；那次之後他深刻認識了盧，了解到她是一個「一旦下定決心一定會達成目的」的人。
郝龍斌表示，2人理念相近，是長時間的好朋友，盧也幫過他很多忙，2016年兩人都在選立委，郝去基隆，盧在台中，由於盧秀燕是在基隆長大，特地在選情最緊張的時候請假到基隆輔選，找了所有熟悉的人見面、請託，真的非常令人感動。
盧秀燕也稱讚郝龍斌，表示郝不管是哪次選舉、有職位或沒有職位，都一定會幫忙，自動自發站台，也許不是最耀眼、最有聲量的政治人物，但對國民黨的長期付出與使命感，是非常重要的角色。
