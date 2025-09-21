藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

國民黨主席選舉競選開跑，候選人郝龍斌今由台中市長盧秀燕陪同吃小吃，另一名候選人、立委羅智強今聚焦基層黨員座談、全台政見會；羅智強受訪時說，郝龍斌是非常敬重前輩，盧秀燕等前輩「該有的請益，都在規劃中，很快會有結果」。

候選人、國民黨立委羅智強今到台中莒光新城活動中心等地，舉辦4場與黨員面對面交流說明會，今晚在台中東區福聯新城與舉辦全台政見會爭取支持；郝龍斌下午5時則由台中市長盧秀燕作陪到西區彩鳳米糕，展開台中小吃之旅。

羅智強受訪時，針對媒體詢問「盧秀燕今陪同郝龍斌展開小吃之旅，你會向盧請益嗎？」回答表示，郝是我們非常敬重前輩，「該有的請益，都在規畫中，很快會有結果」。

羅智強指出，現階段他非常感謝立委員廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，以及顏寬恒等人協助他在台中舉辦四場的黨員座談會，這就是國民黨兄弟姊妹齊心合力，幫助他擴散理念，能夠讓國民黨在關鍵時刻往前前進，各候選人各有各的做法，該有的請益拜會都在進行中，該有的活動也在籌備中，黨內優秀先進前輩，例如盧秀燕、馬英九、韓國瑜等人非常重要，他都會一一拜會。

商品推薦